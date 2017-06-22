Теперь вперед, Эмманюэль Макрон! Барбара Везель, «Немецкая волна»

22.06.2017, 9:12

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Эмманюэль Макрон

Фото: EurActiv.pl

Французскому президенту, похоже, удается все.

Эмманюэль Макрон - олицетворение счастливчика в политике: у него хорошее чутье, острый ум и правильные советники. Еще ни один французский президент не начинал так блестяще. Подбор кадров для его разностороннего кабинета, первые выступления на международной арене и, наконец, успех на выборах в Национальное собрание, который, образно говоря, свалился ему на голову, кажется, что Эмманюэлю Макрону удается всё.

Тем не менее, согласно результатам соцопросов, от этих парламентских выборов для Макрона ожидали гораздо большего. Речь шла о более чем 400 местах в Национальном собрании, которые могла получить президентская коалиция, о большинстве в две трети мандатов и чуть ли не уничтожении какой бы то ни было оппозиции. Но до этого в итоге дело не дошло. Эмманюэль Макрон получил солидное большинство, что облегчит ему правление. Хотя доля центристов в нем уже содержит в себе ядро будущих конфликтов. Но французы не предоставили Макрону карт-бланш, что тоже очевидно.

Французы устали голосовать

Когда на участки приходит меньше половины избирателей, это, с одной стороны, тревожный сигнал. С другой стороны, в день выборов ярко светило солнце, поманив всех на пляж. Кроме того, французы попросту устали от политики: за последние два месяца им пришлось голосовать целых четыре раза. Неудивительно, что после всего переполоха вокруг персонализированных президентских выборов многие потеряли интерес. К тому же, все опросы предсказывали победу Макрона и его единомышленников. Это лишило сторонников других партий стимула голосовать.

Такого бурного старта французская политика еще не видела, но тем выше возможность возникновения хаоса. В команде Макрона - немало политиков-новичков и такое большое число парламентариев-"перебежчиков", что это способно усложнить жизнь его премьер-министру: ему придется прививать им нечто вроде фракционной дисциплины. Кроме того, движению "Республика на марше" предстоит реорганизоваться в партию. Вряд ли при этом удастся избежать конфликтов, и в ходе этого процесса может быть утрачена пара мест в парламенте. Сейчас царит невероятная суета, но это не повод для беспокойства, а признак нормального развития.

Начало политических будней

В воскресенье, 18 июня, Эмманюэль Макрон снова отпраздновал победу. Но утром в понедельник начинаются политические будни. Теперь молодому президенту придется убеждать сограждан не в собственной персоне, а в своих планах и реформах. А добиться этого с упрямыми французами, как правило, непросто. В последние несколько десятилетий любое правительство терпело здесь в той или иной мере неудачу. На фоне уличных беспорядков и всеобщих забастовок все в итоге либо пасовали, либо меняли свои планы до неузнаваемости, как, например, невезучий предшественник Макрона Франсуа Олланд.

Эмманюэль Макрон не может позволить себе дать задний ход. Его репутация и успех зависят от того, удастся ли ему модернизировать страну и оживить ее экономику. А это в свою очередь зависит от того, удастся ли ему стабильно удерживать сограждан от походов на баррикады, когда он лишит их части социальных привилегий. Президент должен найти сложнейший баланс между государственной топкой, которая душит инициативу и конкуренцию, и холодным рыночным радикализмом, который во Франции никогда не найдет поддержки большинства.

Речь идет, в принципе, о социально-либеральных реформах, с которыми левые радикалы, оставшиеся социалисты и крайние правые из "Национального фронта" в равной степени борются, словно с чертовщиной. При этом сторонники жесткой линии в профсоюзах все чаще видят себя флагманами этой борьбы. Первой пробой сил президента станет попытка разорвать этот замкнутый круг, предстоящая уже нынешним летом.

Макрону требуются быстрые успехи

После победы на выборах президент получил кредит доверия. Но у этого кредита - короткий срок действия, поэтому Макрону необходимы быстрые успехи, прежде всего на рынке труда. Возможно, ему поможет хороший настрой французской экономики, которая, похоже, начинает выходить из многолетней депрессии. Французы всех возрастов внезапно поверили в то, что из них и их страны все же что-то получится.

Эмманюэль Макрон должен преобразовать эту смену настроений в конкретные планы, а надежды - в шансы и уже осенью что-то предъявить согражданам. В противном случае воодушевление его избирателей быстро уступит место разочарованию политикой и радикальным настроениям. Президент, его кабинет и его депутаты должны прославить свое движение "Республика на марше" и совершить подлинный политический марш-бросок.

Барбара Везель, «Немецкая волна»