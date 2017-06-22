ГАИ заинтересовалась белорусскими мотоциклистами

ГАИ заинтересовалась белорусскими мотоциклистами3
- 22.06.2017, 9:17
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Специальные рейдовые группы будут искать конструктивно измененные и незарегистрированные мотоциклы.
Госавтоинспекция с 22 по 26 июня проведет комплекс мероприятий по предупреждению нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта.
Об этом БелТА сообщили в УГАИ МВД. Пресекать нарушения будут мотопатрули, а также рейдовые группы с участием членов добровольных дружин и молодежных формирований.
«Будет выявляться конструктивно измененный, незарегистрированный мототранспорт. Инспекторы и их помощники разъяснят порядок получения водительского удостоверения, постановку мототранспорта на учет, прохождение техосмотра и необходимость обязательного страхования гражданской ответственности. Запланированы отработки мест проведения развлекательных мероприятий, мест отдыха, лесопарковых зон, особенно в вечернее и ночное время», - проинформировали в УГАИ.