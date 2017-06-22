Назван неожиданный продукт для снижения веса 1 22.06.2017, 9:22

Рекомендованный диетологами продукт популярен, кошерен и из него можно готовить сладкий десерт.

Средневосточный дип (соус, в который обмакивают кусочки еды) хумус, который готовят из нутового пюре, в последние годы получил настолько широкую популярность по всему миру, что в апреле этого года в Великобритании случился дефицит этого продукта. Мог ли кто-нибудь подумать такое о нуте?

Издание nv.ua назвало шесть причин, почему мы все должны есть больше хумуса.

Снижение аппетита

Если вы хотите обуздать муки голода посреди дня и похудеть, хумус станет хорошим угощением. Исследования показали, что употребление в пищу продуктов, содержащих полиненасыщенные жиры, таких как хумус, грецкие орехи и лосось, может повлиять на наши гормоны голода и спасти нас от переедания.

Но это не означает, что вы можете в одиночку съесть порцию, рассчитанную на все семейство.

Фото: Hungry Dudes / Flickr

Помогает сбросить вес

Если вы едите хумус, сделанный только из оригинальных шести ингредиентов (тахини, нут, оливковое масло, чеснок, лимонный сок, соль), то он полностью состоит из растительной пищи и подходит как для веганов, так и для вегетарианцев.

Также это хорошо для потенциальной потери веса. Ведь как показало исследование Европейской ассоциации по изучению диабета, люди на вегетарианском питании теряют вдвое больше веса, чем те, кто следуют диетам с ограничением калорий и не основанным на растительной пище.

Фото: Husbands That Cook / Flickr

Снижает риск сердечных заболеваний

В ситуации обилия информации о большом количестве продуктов, содержащих опасное количество соли – домашняя еда, сэндвичи из супермаркета и даже сдоба, мы ищем что-то, что поможет защитить наше сердце.

В опубликованном в 2016 году в журнале Nutrition Journal исследовании, говорится, что такие бобовые как нут являются продуктами с низким гликемическим индексом (GI) и связаны с уменьшенным риском сердечных заболеваний.

Фото: jamieofalltrades / Flickr

Снижает уровень холестерина

Хумус традиционно содержит чеснок, который в последние годы приобрел гордое звание суперфуда. Это означает, что у него есть оздоровительные свойства, в том числе вызывающие "умеренное снижение" уровня холестерина у людей, согласно научному обзору 2009 года. Исследование изучило данные 1794 участников и пришло к выводу, что чеснок (в частности, чесночный порошок) снижает уровень холестерина.

Фото: Anders Gustavson / Flickr

Помогает предотвратить рак

За это снова можем выразить благодарность чесноку. Согласно обзору Всемирного фонда исследований рака 2007 года, чеснок, вероятно, защищает от рака кишечника и желудка.

Национальный институт рака Британии согласился с исследованиями, которые показывают связь между увеличением потребления чеснока и уменьшением риска некоторых видов рака, включая рак желудка, толстой кишки, поджелудочной железы и молочной железы.

Фото: Food Stories / Flickr

Десерт из хумуса существует!

Если вышеизложенных фактов вам мало, знайте, что существует десерт из хумуса со вкусами брауни, апельсина-имбиря, шоколадного печенья и рождественского печенья с корицей.