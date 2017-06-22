Фотофакт: Российские солдаты выбирают алкоголь в могилевском магазине 7 22.06.2017, 9:47

Погон у солдат соседнего государства не было, опознавательные знаки были сведены к минимуму.

Читатель mspring.online прислал фото, на котором видно, чем занимались иностранные солдаты в Могилеве.

С 13 по 15 июня под Могилевом проходили совместные учения белорусских и российских войск «Днепр-2017». Задачей военных было установление и обслуживание переправ через реку Днепр. Со стороны Беларуси в учениях принимали участие представители 188-й гвардейской инженерной бригады. Со стороны Российской Федерации были солдаты 330-го отдельного инженерно-саперного батальона 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа. Точное количество бойцов неизвестно.

Назад солдаты российской армии отправились вечером 17 июня. Но до этого успели забежать в супермаркет «Рублевский», который находится в микрорайоне «Спутник» недалеко от областной больницы. Читатель обратил внимание на то, что солдаты были одеты в зеленую форму, на которой не было практически никаких опознавательных знаков - только надпись «Вооруженные Силы России». Погон на плечах тоже не было. Основное внимание, как говорит автор фото, у военных вызвал отдел с алкоголем.