Максим Винярский: Патриоты должны видеть небо свободным 22.06.2017, 9:58

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Акция солидарности с политзаключенными пройдет сегодня в 18:00 на Октябрьской площади Минска.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«Пикет солидарности с политзаключенными пройдет сегодня, 22 июня, в 18:00 на Октябрьской площади Минска. Его главное требование - немедленное освобождение политзаключенных по «делу патриотов», а также Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного», - напомнил Максим Винярский.