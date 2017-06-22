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Максим Винярский: Патриоты должны видеть небо свободным

  • 22.06.2017, 9:58
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Акция солидарности с политзаключенными пройдет сегодня в 18:00 на Октябрьской площади Минска.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«Пикет солидарности с политзаключенными пройдет сегодня, 22 июня, в 18:00 на Октябрьской площади Минска. Его главное требование - немедленное освобождение политзаключенных по «делу патриотов», а также Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного», - напомнил Максим Винярский.


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