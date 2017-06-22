Максим Винярский: Патриоты должны видеть небо свободным
- 22.06.2017, 9:58
Акция солидарности с политзаключенными пройдет сегодня в 18:00 на Октябрьской площади Минска.
Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
«Пикет солидарности с политзаключенными пройдет сегодня, 22 июня, в 18:00 на Октябрьской площади Минска. Его главное требование - немедленное освобождение политзаключенных по «делу патриотов», а также Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного», - напомнил Максим Винярский.