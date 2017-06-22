Порошенко рассказал о военных договоренностях с США 22.06.2017, 10:08

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Представители Трампа приедут в Киев, чтобы подписать соглашения по обороне.

Президент Украины Петр Порошенко выступил за более активное привлечение США к переговорам в «нормандском формате», а также в рамках минского процесса и Трехсторонней контактной группы.

Это может привнести «новое дыхание, перезагрузку и дать быстрый результат», сказал он на брифинге по итогам визита в США, сообщает «Немецкая волна».

Одновременно Порошенко заявил, что не видит необходимости в том, чтобы менять существующие форматы переговоров по Донбассу.

Он также сказал, что обсуждал с руководством США санкции против России и добавил, что Вашингтон неслучайно ввел новые ограничительные меры против Москвы во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты.

Представители Трампа посетят Украину, чтобы подписать соглашения по обороне

Представители президента США Дональда Трампа приедут с визитом в Украину до октября для того, чтобы подписать соглашения «по оборонному сотрудничеству, поставке американского вооружения, сотрудничества в военно-технической сфере», рассказал Порошенко.

Во время этого визита политики также обсудят совместную работу в экономической и энергетической сферах. В США стороны говорили о возможной закупке Киевом американского угля, который должен заменить донбасский уголь.

Порошенко в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Он также встретился с конгрессменами и призвал их рассмотреть резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Порошенко заверил, что американские политики пообещали ему ускорить рассмотрение такой резолюции.