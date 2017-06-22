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В Речице спасли 4-летнего ребенка, который ходил по подоконнику девятого этажа

  • 22.06.2017, 10:18

Малыша удалось завлечь внутрь квартиры.

Спасателям сообщение поступило от сотрудников милиции. По подоконнику открытого окна на девятом этаже дома на улице Достоевского ходил четырехлетний ребенок, сообщает МЧС.

Через пять минут на месте вызова уже была автолестница спасателей.

Сотруднику РОВД удалось завлечь малыша внутрь квартиры — через закрытую входную дверь он разговаривал с мальчиком, а спасатели в это время поднялись в открытое окно. Пока милиция ехала за мамой ребенка на работу, работник МЧС разговаривал с ребенком, ожидая пока взрослые откроют входную дверь.

В МЧС отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников обоих ведомств удалось избежать трагедии.


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