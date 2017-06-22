Где «Скиф» Путина? 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

22.06.2017, 10:28

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Антон Орехъ

Эта кошка, безусловно, знает, чье мясо она съела.

Персональные данные высших чиновников по абсолютно случайному совпадению засекретили аккурат после фильма про «Димона». Каких только совпадений не бывает в нашей жизни. Формально запрет, конечно, обоснован иначе. Необходимостью максимально защитить первых лиц государства от различных страшных опасностей, каковых в наше трудно время немало. Но в России ради охраны нескольких человек и членов их семей создана целая федеральная специальная служба – одна из самых секретных, мощных и оснащенных в мире.

У этой службы недостаточно возможностей для охраны своих подопечных? Или ФСО полагает, что террористы или боевики Госдепа станут планировать покушения, опираясь на данные Росреестра? Конечно, нет. И вы меня простите, но если сведения про жизнь премьер-министра и многоступенчатую пирамиду его материального благополучия смог вскрыть Навальный, террористы и тем более агенты Госдепа сумеют сделать это не хуже, невзирая на секретность. Впрочем, вряд ли это помешает и Навальному с товарищами и дальше раскапывать интересные подробности из жизни, быта и нравов особо охраняемых лиц. А так же членов их семей. И члены семей возникли в секретных списках не случайно. Тещи, братья, золовки, седьмая вода не киселе – все эти родственники волшебным образом вдруг становятся обладателями поместий, яхт и облигаций. Потому что это такая фига, которую нам всякий раз показывают, уверяя, что у чиновников нет никаких активов и заоблачных богатств. Закон, принятый Думой, не отменяет для высших чиновников необходимости заполнять так называемую декларацию об имуществе и доходах.

То есть этот ежегодный цирк продолжит свою работу, и мы так же будем угорать, держаться за животы и крутить пальцем у виска, узнавая, что президент, премьер-министр и прочие ребята живут скромнее, чем заштатные предприниматели ниже средней руки. И никакие материальные блага их не прельщают, а все их помыслы направлены исключительно на служение Отечеству, а уж ФСО должна этих бесценных подвижников защитить, а закон обязан защитить их имущество от огласки. Чтобы мы ни в коем случае не узнали, где именно припаркован прицеп «Скиф», принадлежащий президенту, по какому адресу обитает его гараж и находящееся под ним гаражное место площадью аж в 18 квадратных метров и каков адрес у его загадочной 77-метровой квартиры, где он будет, видимо, жить после выхода на пенсию. Когда людям нечего скрывать, они ничего и не скрывают. Впрочем, пытаться в наше время что-то скрыть – само по себе наивно.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»