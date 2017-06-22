Акция солидарности с политзаключенными начнется сегодня в 18.00 на Октябрьской площади в Минске 2 22.06.2017, 10:57

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На акции в центре столицы белорусы потребуют освободить всех политузников режима.

О проведении акции объявил Белорусский Национальный Конгресс.

Акция солидарности с политзаключенными пройдет сегодня, 22 июня, в 18:00 на Октябрьской площади Минска. Ее главное требование – немедленное освобождение политзаключенных по «делу патриотов», а также Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного.

Напомним, что по «делу патриотов» в СИЗО КГБ и СИЗО №1 продолжают находится 14 человек.

16 июня КГБ передал сфабрикованное дело о «создании незаконного вооруженного формирования» в Следственный комитет Беларуси.