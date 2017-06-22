Генетики разобрались, что делает одних людей умнее других 8 22.06.2017, 11:45

Анализ ДНК проводился среди семей жителей Шотландии и Англии.

Анализ показал, что люди с более высокими интеллектуальными способностями обладают меньшим числом генетических мутаций, воздействующих на здоровье в целом, пишет hightech.fm.

Это означает как минимум то, что использование генетического редактирования для исправления сотен мутаций может также повысить интеллект пациентов. «Я думаю, это дополнительный аргумент в пользу изучения технологий редактирования генома», — говорит Кристофер Джингелл из Университета Оксфорда.

Без сомнения, на умственное развитие детей влияет среда. Сытые дети, растущие в безопасных и экологически чистых районах, в среднем показывают лучшие результаты тестов на IQ. Но свою роль играют и гены. Исследования близнецов привели ученых к выводу, что от 50% до 80% отклонений в интеллектуальном развитии может происходить по генетической причине. Однако, найти генетические варианты, ответственные за интеллект, оказалось непросто.

Команда Дэвида Хилла из Эдинбургского университета проанализировала данные 20 000 участников эксперимента Generation Scotland, исследовавшего геномы родственников. Ученые использовали статистический метод для определения эффекта, который оказывают на интеллект редкие генетические варианты, общие для членов одной семьи.

В теории, умные люди становятся такими, потому что обладают благоприятным набором генов, который стимулирует IQ. Можно было бы ожидать, что этот набор генов в ходе естественного отбора станет все более распространенным. Однако открытие Хилла указывает на важную роль очень редких генетических вариантов, мутаций, которые приносят вред здоровью, и которые легче проследить в одной семье. В ходе эволюции они накапливаются и создают «мутационный груз», который отличается от человека к человеку. От него и зависит интеллект человека.

Умные люди обычно обладают лучшим здоровьем и живут дольше, хотя причины этого не всегда ясны. Возможно, дело в том, что они ведут более здоровый образ жизни, но Хилл предполагает, что, помимо этого, они также более здоровы генетически.

Если открытие Хилла и его коллег подтвердится, технологии генетического редактирования вроде CRISPR позволят воздействовать и на интеллект. Впрочем, как говорят ученые, речь не идет о создании гениев, а о возможности поднять ментальные способности до среднего уровня, пишет New Scientist.

Впрочем, иногда генетические мутации оказываются даже полезными. Например, когда увеличивают скручивание мышечных волокон, понижают холестерин, несмотря на количество съеденной жирной пищи, или позволяют высыпаться за 4 часа.