закрыть
22 июня 2017, четверг, 14:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Шнуров получил Каннского льва

  • 22.06.2017, 11:54
  • 6,093

Клип «Кольщик» участвовал в конкурсе как работа британского агентства Great Guns.

Группа «Ленинград» получила серебряного Каннского льва в номинации Entertainment for Music. Клип «Кольщик» подавался как работа британского агентства Great Guns (Лондон), сообщает tut.by.

Однако за продакшн отвечали российские агентства Fancy Shot и Versus Pictures, а режиссером клипа выступил Илья Найшуллер.

В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Клип больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы и рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».

Кстати, на днях Шнуров стал ньюсмейкером по еще одному поводу. Исполнитель объявил о своем участии в качестве МС на одной из самых популярных баттловых площадок мира Versus Battle. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Сенсация. Интрига. Батл будет бомба. МС Шнур. Пошумим, ***», — похвастался Шнуров и опубликовал совместную фотографию с создателем Versus Battle Александром «Ресторатором» Тимарцевым.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.


Мнение

К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч
Стая
Стая Светлана Калинкина


Интервью

Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Диктатура труслива
Диктатура труслива
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов