«Росатом»: В мире наступает кризис ядерной энергетики 6 22.06.2017, 12:01

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Фото: dpa

Что будет с Островецкой АЭС?

Надежды на ядерную энергетику не оправдались. В «Росатоме» открыто заговорили о наступающем кризисе. Причина – в мировой тенденции уменьшения потребности на новые проекты атомных станций, пишет «Белсат».

«Все сейчас развивается другим путем. Ставки делаются на зеленые технологии с использованием ветра, биогаза, солнечной энергии. Это позволяет заменить генерацию энергии более экологичными технологиями», – говорит Дмитрий Кучук, партия «Зеленые».

А так в практике выглядят уже сегодняшние проблемы государственной корпорации: «Мы имеем огромный портфель на $ 130 млрд – это средний портфель заказов. Уже трудно представить, где еще мы сможем найти заказ на строительство атомных станций», – заявил заместитель директора «Росатом» Вячеслав Першуков.

По данным МАГАТЭ, во всем мире в стадии строительства сейчас 60 энергоблоков АЭС. Атомные станции работают в 30 странах мира. Основные российские проекты связаны с Турцией, Финляндией и Беларусью. Как утверждают специалисты, их реализация для России все менее выгодна.

«Если мы посмотрим на финскую станцию, которая, возможно, начнет строиться, «Росатом» был вынужден выкупить треть финской компании, которая обанкрочивалась. Если бы не вмешательство «Росатома», она бы прекратила свое существование из-за отсутствия инвесторов», – рассказывает физик-ядерщик из России Андрей Ожаровский.

Доходность другой станции – в белорусском Островце – тоже сомнительна. Пока Россия со своего кармана выделила Беларуси кредит в размере $ 10 млрд. Начнет ли белорусская АЭС приносить обещанные золотые горы и когда – по словам специалистов, дело неясное. Другой вопрос: если проект окажется неуспешным, из чего Беларусь будет возвращать кредит?

А что если кризис в «Росатоме» начнет углубляться? По мнению части экспертов, это может напрямую повлиять на реализацию проекта в Островце.

«Они будут обслуживать эти станции и стараться на этом зарабатывать. Есть вероятность, что увеличат тарифы на покупку сырья и утилизацию отходов. Это может привести к тому, что белорусская АЭС будет нерентабельна», – полагает Дмитрий Кучук.

А претензий к белорусской АЭС пока много. Главная направлена к исполнителям, а точнее – к их компетентности и опыту. Известно, что реактор, сделанный на «Атоммаше» в российском Волгодонске, был только первой такой продукцией за последние 29 лет. Впоследствии при монтаже конструкции на площадке будущей АЭС реактор уронили на землю. В том, что в он был поврежден, эксперты не сомневаются.

«Это все свидетельствует (это не предположение, не оценки экспертов), что качество строительства, качество выполнения работ на самом деле низкая. Это создает дополнительные угрозы», – говорит Андрей Ожаровский.

Острота проблемы в Беларуси и за ее пределами чувствуют особенно те, кто помнит, какие последствия могут вызвать фатальные ошибки. Катастрофа на Чернобыльской АЭС искалечила жизни миллионов людей.