«Стена Щеткиной» в Минске снова «замироточила» 22.06.2017, 12:19

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На знаменитой минской «стене Щеткиной» появилась новая надпись.

Неизвестные авторы оставили здесь фразу «Все не то, чем кажется», передает «Еврорадио».

Стена получила известность, когда здесь появился наклеенный портрет экс-министра труда Марианны Щеткиной.

Когда его оборвали, уличные художники оставили надпись «Вы же сами все понимаете».

После этого на стене появлялся портрет председателя «совета республики» Михаила Мясниковича, а также всевозможные надписи на социальную тематику.