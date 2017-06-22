МИД Польши пообещал поддержку демократического сообщества в Беларуси 22.06.2017, 12:18

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Минске находится с визитом заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Тихоцкий.

В Минск на форуме центральноевропейских инициативы находится заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки.

Накануне официальных мероприятий он встретился с белорусскими политиками и общественными активистами, передает «Радыё Cвабода».

Одна из участниц неформальной беседы, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Алина Суровец поделилась впечатлениями о диалоге:

«Он сначала нас выслушал, каждый рассказал о ситуации в своей сфере. Параллельно делал себе пометки по темам, которые мы поднимали. А потом ответил на вопросы, рассказал, что делает Польша. Главный посыл, который прозвучал, такой. Есть открытая политика, когда делаются официальные заявления; а есть скрытая, когда темы обсуждаются в закрытом формате, не всегда выносятся в публичную сферу. Также акцентировал внимание: если не звучит в прессе, что думает Польша о строительстве БелАЭС или о ситуации вокруг «Белсата», это не означает, что эти вопросы не волнуют польскую сторону. Он несколько раз повторил: Польша - один из белорусских лоббистов на европейском уровне. Поэтому в таких актуальных вещах, как приближение Беларуси к европейской общественности, меры с польской стороны не прекращаются».

Белорусские участники встречи призвали польскую сторону не прекращать поддержку белорусских общественных инициатив и независимых СМИ, а также соответствующим образом реагировать на нарушения прав человека в Беларуси. Об этом, в частности, говорил председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

На убеждения активистов, солидарность с демократической общественностью - долгосрочный проект, который должен стать ощутимым вкладом в развитие демократии в Беларуси.

Как полагает Алина Суровец, польские власти хотят способствовать демократизации в Беларуси:

«На встрече были представители почти всех партий, движений, действующих в Беларуси. Бартош Цихоцки поделился своими личными наблюдениями, насколько эффективно мы здесь работаем. Также обсуждался вопрос новых европейских концепций, которые напрямую вроде бы не касаются Беларуси, но Польша как страна Евросоюза в них задействована. Поэтому обеспокоенность по поводу того, что закончились какие-польские программы для Беларуси, поспешна. Он подтвердил: определенная часть средств действительно отвлечено на беженцев, прибывших в Европу из горячих точек, но вопрос о том, что программы закрываются и больше их не будет, не состоит. Волноваться о снижении интереса к Беларуси не нужно, польские дипломаты работают в самых разных направлениях. Просто нужно понимать, отметил Цихоцки, что нет возможности выносить в публичную сферу абсолютно все».

Во время посещения Беларуси Бартош Цихоцки посетил урочище Куропаты, где возложил цветы к народному мемориалу жертвам сталинских репрессий.