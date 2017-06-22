Путин – сплошная скука 4 22.06.2017, 12:30

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Владимир Путин

Фото: getty images

Маловероятно, что правитель РФ озвучит какую-нибудь неожиданную правду о себе.

Скорее всего никто и не ожидал, что узнает из фильма «Путин» что-то новое, пишет журналистка чешского издания lidovky.cz Петра Прохазкова (перевод – inosmi.ru).

Маловероятно было и то, что из уст главного героя, то есть президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучит какая-нибудь неожиданная правда о нем самом. Вообще режиссер Оливер Стоун не ставил себе никаких исследовательских целей. Однако, несмотря на весь скепсис, который предшествовал интервью-сериалу, кое-что в нем оказалось по-настоящему неожиданным: фильм получился скучным. С помпой разрекламированная 4-серийная лента крайне затянута и безынтересна. Спокойно уснуть можно сразу после начальных титров.

Мир глазами Путина

С понедельника вслед за американскими зрителями (премьера сериала состоялась на развлекательном телеканале Showtime) полюбоваться на своего лидера могут и россияне. Чешским телезрителям тоже представится такая возможность. Телеканал Prima Zoom не отстает от российских коллег и на протяжении четырех вечеров будет демонстрировать фильм под названием «Мир глазами Путина». Не то чтобы такая спорная тема, как российский президент, не должна освещаться на телеэкране, но четыре вечера подряд смотреть на разглаженное лицо Путина и слушать водопад странных утверждений Стоуна способен, пожалуй, только председатель фан-клуба «Я люблю Кремль».

В общей сложности фильм снимался с перерывами более 20 часов. И просто удивительно, что за все это время Стоуну так и не удалось вытащить из Путина ничего, чего бы тот не говорил прежде, что не было бы банальностью или явной ложью. А ведь съемки велись, пожалуй, в самый турбулентный период правления Путина: с 2015 года по февраль 2017. Правда, создатели фильма — что, наверное, правильно — не хотели сосредотачиваться на сиюминутной ситуации, санкциях, оккупации Крыма и войне в Сирии. Авторы подошли к теме издалека, начав с детства и юности.

Об этом периоде жизни Путина писало уже несколько журналистов. А тут появилась возможность выудить что-нибудь из главного протагониста. Однако вместо этого Стоун, который порой отвратительно заискивал, задавал вопросы в таком стиле: «Вы были неуправляемым ребенком, но все изменило дзюдо, которым вы начали заниматься в 12 лет, не так ли?» А Путин отвечал на эту умелую подачу: «Вы очень хорошо сформулировали». В другом эпизоде Путин спорит с режиссером о том, был ли Владимир Владимирович готов к самому высокому посту. «Я был еще не готов», — объясняет он Стоуну. «Нет, был», — возражает тот и начинает нахваливать опыт Путина.

Когда очередь доходит до неспокойных 90-х годов (тогда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга), оптимисты ожидали бы вопроса о колоссальных финансовых махинациях, которые расследовала даже специальная депутатская комиссия. Но такой вопрос не прозвучал. Вместо этого Стоун начинает перечислять заслуги Путина: мол, вы повысили людям зарплаты и вернули уважение к старикам, вы победили нищету, закончили войну в Чечне, вновь вывели Россию на международную арену… Путин поддакивает и иногда скромно замечает: «Да, это так». Он не покраснел ни разу — даже тогда, когда режиссер говорит: «Истинный сын России».

Фильм, снятый в крайне антиамериканском стиле

Фильм снят в крайне антиамериканском стиле, и иногда Путину приходится даже усмирять распалившегося Стоуна. Но однажды он не упускает возможности сказать, что российская экономика может послужить примером для американской. Правда, о том, что российский ВВП чуть больше половины ВВП штата Калифорнии, он умалчивает. В фильме есть и, казалось бы, юмористические моменты, нередко с «мачистским» подтекстом. Например, такой. «Бывают ли у вас плохие дни?» — спрашивает Стоун. «Я не женщина, и плохих дней у меня не бывает», — игриво отвечает Путин. Чтобы он не казался грубым, Стоун перемежает беседу кадрами, на которых Путин кормит лошадь или прогуливается в саду под звуки музыки. «Я поверил ему», — констатирует режиссер, пользующийся репутацией политического провокатора, который снял восторженные фильмы еще и о таких левых диктаторах, как кубинец Фидель Кастро и президент Венесуэлы Уго Чавес. Проблема фильма о Путине в том, что после просмотра Стоун скорее всего так и останется одинок в своем доверии к российскому лидеру.