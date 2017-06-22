Поборы c «тунеядцев» скоро вернутся 10 22.06.2017, 12:38

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Белорусскую экономику не спасут даже новые налоги и отмена льгот.

Замминистра финансов Юрий Селиверстов озвучил дополнительные источники пополнения белорусского бюджета. По его словам, одним из основных источников может быть расширение налоговой базы, включение в налоговую базу других доходов, отмена льгот, а также улучшение реального сектора, передает «Радыё Рацыя».

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Кавалкин рассказал об источниках пополнения бюджета, на которые рассчитывают власти:

- На мой взгляд, из этого списка мало что реально может пополнить бюджет. Например, когда говорят о расширении налоговой базы, то она сработает только в том случае, если будет экономический рост, а на это Министерство финансов никоим образом не может повлиять. Если роста нет, то большое расширение налоговой базы малоэффективно. Частично может сработать сокращение налоговых льгот, но здесь вопрос в том: какие именно? И кого этих льгот постараются лишить? Если лишат государственные предприятия, а затем им же деньги опять будут перераспределяться из бюджета, то какой в этом смысл? Когда мы говорим о коммерческих предприятиях, то они и так работают фактически без льгот, потому что многие льготные налоговые режимы за последние три-четыре года отменили. Но позитив в том, что хотя бы не повышают ставки налогов.

- Минфин планирует включить в налоговую базу прочие доходы. Что это могут быть за доходы?

- Скорее всего, речь идет о тех людях, которые полулегально заработали деньги за границей и не уплачивают подоходный налог. Возможно, обратят внимание на какую-то мелкую предпринимательскую деятельность. Может быть, побольше денег попытаются забрать у ИП-шников. Правда, сегодня конкретики нет, а потому можно что-то только прогнозировать.

- Но ведь, наверное, через время вернутся и к теме «тунеядцев», из которых также попытаются взыскать деньги?

- На самом деле декрет о «тунеядцах» создает всем больше проблем, чем их решений. Например, расходы на сбор средств превышают доходы. В дополнение еще и негативный пиар-эффект для государства, поэтому не думаю, что это - выход из ситуации. Через год эта тема, наверное, снова появится на поверхности, и нужно будет принимать какое-то решение, что с декретом делать дальше. Но с экономической точки зрения в нем вообще нет никакого смысла.