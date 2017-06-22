Как в Одессе создавали Белорусскую дивизию 22.06.2017, 12:50

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Командовал дивизией белорусский военный и дипломат, генерал Павел Вент.

17 июня 1880 в Минской губернии родился генерал Павел Вент, белорусский военный и дипломат. Родился в дворянской лютеранской семье, пишет сайт radabnr.org.

Окончил Кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, Электро-технические курсы (институт), Военно-автомобильную школу, Николаевскую военную академию с дополнительным курсом Генерального штаба.

Во время Гражданской войны в России был начальник штаба Западной армии, командиром Крымского конного полка.

После выделения, с согласия французов, правительством Украинской народной республики средств на формирование белорусских воинских частей, в Одессе началось формирование Белорусской дивизии, ее командиром был назначен Павел Вент, которому вскоре присвоили генеральский чин. Впоследствии он стал не только командиром Белорусской дивизии на юге России, но и представителем БНР при штабе войск антибольшевитской коалиции.

Во время эвакуации в конце марта - начале апреля 1919 г. французов и «белых» из Одессы, должна была эвакуироваться и Белорусская дивизия, однако командир дивизии Павел Вент остался в Одессе.

Большевики на базе дивизии начали формирование белорусского советской бригады, которая вскоре насчитывала уже 10 тысяч бойцов, командовал бригадой генерал Павел Вент.

Национально настроенные белорусские офицеры выступали за передислокацию бригады в Минск, но это не было разрешено. Вскоре в Одессе началось восстание Григорьева, к которому присоединился и Павел Вент. После подавления восстания Вент уехал из Одессы.

Позже Вент был инструктором Генерального штаба литовской армии и военным советником при Военно-дипломатической миссии БНР в Эстонии и Латвии, генерал-майором БНР.

Был лично уполномочен Советом народных министров БНР вести переговоры с правительством Эстонии о признании Эстонией независимости БНР и о посредничества Эстонии в переговорах с правительством Советской России. В рамках своей работы Вент вел переписку с командиров Отдельного отряда БНР в Эстонии - генералом Станислава Булак-Балаховичем по вопросам формирования отряда.