Евро и доллар продолжили рекордный рост в Беларуси 22.06.2017, 12:59

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Торги на бирже в Минске закончились новым фиаско белорусского рубля.

В Беларуси доллар продолжает расти, больше всего пока подорожал евро: он набрал 1,54 копейки, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро сейчас стоит 2,1558 белорусского рубля. Доллар пока покупают и продают по 1,9296 рубля. Это на 0,77 копейки выше вчерашнего значения.

Российский рубль продолжает падать. Со старта торгов он потерял 0,77 копейки и сейчас торгуется на уровне 3,2042 белорусского рубля за сотню.

В среду американская валюта прибавила 2,03 копейки и к финишу стоила 1,9219 белорусского рубля. Евро вырос на 2,01 копейки, до 2,1404 белорусского рубля. Российский рубль просел на 3,63 копейки. Он снизился до 3,2062 белорусского за сотню.