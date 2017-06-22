Шойгу над Балтикой напугали польские истребители 3 22.06.2017, 13:02

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Самолет министра обороны России Сергея Шойгу «сопровождали» над Балтийским морем польские истребители.

Как передавал накануне корреспондент РИА Новости, натовский F-16 попытался приблизиться к самолету над нейтральными водами Балтики, но его «отогнал» российский Су-27. Шойгу летел в Калининград на заседание коллегии Минобороны.

Представитель альянса позднее заявил журналистам, что пилоты НАТО в случаях, когда «неизвестный самолет приближается к воздушному пространству альянса», действуют по стандартной процедуре и остаются на безопасном расстоянии. По его словам, в организации не знали, кто именно был на борту самолета. Действия российских пилотов он оценил как «безопасное и профессиональное».

«Это польские F-16 перехватили над Балтикой самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27», — сообщила радиостанция RMF FM.

По ее информации, дежурная пара польских истребителей, патрулирующих небо над странами Балтии в рамках миссии НАТО, получила сигнал тревоги «в связи с российскими машинами, летящими в непосредственной близости от границ стран, где мы охраняем небо».

«В связи с этим наши F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: не вооруженный Ту-154 и два Су-27, вооруженные ракетами воздух-воздух», — отмечается в сообщении.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши позднее официально подтвердили факт участия польских истребителей в перехвате российских самолетов.

Как заявили ранее в Вооруженных силах Литвы, истребители НАТО поднялись на перехват самолета Шойгу с авиабазы Шяуляй.