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Основатель Alibaba: Скоро человек будет работать 16 часов в неделю

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  • 22.06.2017, 13:27

Китайский миллиардер Джек Ма уверен, что в будущем люди начнут больше путешествовать по миру.

Глава корпорации Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма прогнозирует, что в течение 30 лет рабочий день на планете вероятно сократится до 4 дней в неделю и до 4 часов в день.

Об этом предприниматель рассказал на форуме Alibaba’s Gateway '17 в Детройте, пишет cnbc.com.

— В ближайшие десятилетия человек будет работать только четыре часа в день и, может быть, четыре дня в неделю. Мой дед работал в сельском хозяйстве 16 часов каждый день и думал, что он очень занят. Мы работаем по восемь часов в день пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты.

Ма также предположил, что в будущем люди начнут больше путешествовать по миру, отметив, что «нормальные люди посещают около 30 мест, а 30 лет спустя, возможно, они будут посещать около 300 мест».

При этом бизнесмен заявил, что в те же ближайшие 30 лет бизнес ждут «болезненные» времена. Такой прогноз Ма уже давал в апреле 2017 года, заявив, что предпринимателей ждут «десятилетия боли», заодно предсказав появление роботов-руководителей.


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