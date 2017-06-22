МОК введет новые санкции против России 22.06.2017, 13:47

Нельзя просто забыть того, что случилось на олимпиаде Сочи.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) заявил, что против России будут введены санкции за использование допинга на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», - сказал Бах в интервью газете The New York Times (перевод – «Немецкая волна»).

«Нельзя просто забыть то, что случилось в Сочи. Мы ясно дали понять, что за прошлое - за то, что там случилось - нужно ввести санкции», - подчеркнул он.

Глава МОК не стал давать оценку тому, насколько серьезными будут ограничительные меры, заявив, что две олимпийские комиссии пока изучают случаи нарушения антидопингового законодательства россиянами. Бах выразил надежду, что санкции будут введены до октября 2017 года, по крайней мере, когда начнется квалификационный этап зимних Олимпийскийх игр 2018 года в Пхёнчхане.

Бах анонсировал санкции в отношении России в конце декабря 2016 года. Тогда же он заявил о расширении работы Макларена и о том, что будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.