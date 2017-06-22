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Началась выдача бесплатных виз на «Басовище»

  • 22.06.2017, 13:48
Фото: racyja.com

Фестиваль «Басовище-2017» объявил о визовой поддержке посетителям.

По словам одного из организаторов фестиваля Лидии Пекарской, все желающие получить бесплатную визу на фестиваль должны заполнить специальную анкету до 30 июня, передает «Еврорадио».

В этом году фестиваль пройдет 14-15 июля. Его хедлайнерами станут «Крамбамбуля» и «Вагоновожатые», также выступят сербы Neozbiljni pesimisti, поляки Łona i Webber, польские белорусы ILO & friends, белорусы Re1ikt, «НагУаль», «Дай Дарогу!», Akute, Naviband, Stary Olsa, The Superbullz, Vuraj и другие. В конкурсе молодых исполнителей поборются BarRokka, Leibonik/Башлыкевич, SnopSnoŭu, Teleport.


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