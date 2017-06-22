Еврейские пираты Карибского моря 22.06.2017, 14:19

Легендарный Порт-Ройал на Ямайке основали капитаны еврейского происхождения, поставившие на колени Испанскую империю.

«Еврейские пираты Карибского моря» - так называется очень интересная книга американского писателя Эдварда Критцлера, имеющая подзаголовок «Как генерация отчаянно храбрых евреев создала свою империю в стремлении обогатиться, получить религиозную свободу и утолить свою жажду мщения».

В ней идет речь о евреях-сефардах, обосновавшихся на Ямайке и сделавших город Порт-Ройал столицей еврейских пиратов, которые в конце концов в координации с голландцами, англичанами и турками поставили на колени Испанскую империю, изгнавшую евреев. Критцлер, живя на Ямайке, много лет изучал историю еврейских пиратов, пишет сайт evreimir.com.

Золотой век жизни евреев в мусульманской Испании закончился изгнанием христианами мусульман, а затем инквизицией, принуждением евреев к переходу в христианскую веру, пытками, издевательствами, аутодафе (сожжение на костре) евреев, которые тайно исповедовали иудаизм. Многие бежали в Португалию, которая вскоре тоже выслала их из страны.

Евреев, насильно ставших христианами, испанцы издевательски называли маранами, то есть «свиньями». Среди них было много богатых людей, которые хорошо понимали свою уязвимость. Именно в это время, в 1492 году, Колумб (которого многие историки, и в том числе Критцлер, считают выходцем из семьи маранов, бежавших в 1391 году от погромов в Геную) искал деньги, необходимые для своего путешествия в Вест-Индию, как он сам считал. Колумб нашел спонсоров среди известных маранов, главным из которых был Луис де Сантанел, между прочим, министр финансов и советник короля и королевы. Евреи, давшие Колумбу деньги, надеялись, что они смогут обосноваться на новых землях, которые откроет мореплаватель, и надо сказать, что их надежды во многом сбылись.

В 1494 году Колумб высадился на Ямайке и в том же году получил ее в подарок от испанского короля. Ямайка стала секретным убежищем для евреев, бежавших из Испании и главным образом из Португалии. На Ямайке, где евреи тогда преобладали, они называли себя «португальцами», что стало обозначением тогда тайных евреев (для сравнения: в СССР тоже были «французы», «маланцы»). Почти все они жили в Порт-Ройале, а некоторые стали владельцами и капитанами корсарских и пиратских судов, нападавших на испанские морские караваны. Их корабли имели такие названия, как «Пророк Самуил», «Королева Эстер», «Щит Авраама», «Прекрасная Сара» и другие. Среди наиболее известных еврейских пиратов следует назвать такие имена, как Давид Абарбанель, Яков Куриэль, Самуэль Палачи (в русской литературе чаще под именем Шмуэль Фаладжи), Мозес Коэн Энрикес, Синан, Жан Лафит. Некоторые из них хотели отомстить испанцам за инквизицию и гибель родственников, другие — улучшить жизнь гонимых евреев.

Давид Абарбанель, выходец из знаменитой династии испанских раввинов, присоединился к британским приватирам, или корсарам (частные лица, захватывавшие торговые суда испанцев с разрешения своего правительства), после того как его семья была убита в период инквизиции. Он командовал своим кораблем под названием «Иерусалим» и был знаменит тем, что открыл остров Пасхи с его большими каменными статуями.

Яков Куриэль, из древнего знатного рода сефардов, вначале был офицером испанского королевского флота, но в 1492 году бежал от инквизиции и стал пиратом. На своем фрегате с командой, в основном состоящей из евреев-изгнанников, он терроризировал испанские галеоны в Карибском море. Позднее стал командиром небольшой эскадры из трех быстроходных кораблей, на которых была строгая дисциплина, соблюдался шаббат и законы кашрута. О его смелости и удачливости ходили легенды. Отомстив испанцам, Куриэль поселился в Цфате, увлекся каббалой и был похоронен рядом с великим каббалистом Аризалем.

Шмуэль Фаладжи, которого называли рабби-пират, родился в Марокко, после того как его отец, раввин из Кордовы, бежал с семьей из Испании. Шмуэль тоже готовился стать раввином, но вместо этого в 1608 году стал купцом и дипломатом, послом марокканского султаната в Голландии. Там он получил разрешение от голландского принца Оранжского заниматься пиратством и продавать полученные таким образом товары. У него было 8 фрегатов, грабивших испанцев в море. В 1614 году Фаладжи захватил 2 испанских корабля, но, попав в шторм, вынужден был зайти в английский порт, где его по требованию испанского посла арестовали за пиратство. Благодаря вмешательству голландцев Шмуэль Фаладжи был быстро освобожден и продолжал заниматься прибыльными пиратскими делами.

Мозес Коэн Энрикес провел одну из самых крупных пиратских операций по захвату богатств, перевозимых на испанских судах. Он действовал вместе с голландским адмиралом Питом Хейном, также ненавидящим испанцев, как и Энрикес (Хейн провел в испанском плену 4 года, будучи рабом на галерах). В сентябре 1628 года Энрикес и Хейн обнаружили в море рядом с Гаваной 12 испанских галеонов, на которых было 92 тонны серебра, 16 миллионов золотых испанских монет, а также много разных драгоценностей (всего по современным расчетам примерно на 1 миллиард долларов). Корсары, у которых было 25 кораблей, атаковали испанцев и захватили все эти ценности, обогатившие Голландию, в которой к тому времени проживало много евреев.

Энрикес создал еврейскую колонию на небольшом острове рядом с Бразилией, где евреи могли свободно соблюдать свою религию. После захвата Бразилии Португалией в 1654 году эти евреи двинулись в Новый Амстердам, ставший затем Нью-Йорком. Мозес Коэн Энрикес также был советником Генри Моргана, одного из самых известных пиратов всех времен.

Еще один знаменитый пират на этот раз Средиземного моря по имени Синан был беженцем из Испании. Обосновался он в Турции и входил в команду могущественного средиземноморского пирата XVI века Хайреддина, получившего имя Барбароссы II в отличие от своего старшего брата, не менее известного пирата Барбароссы I. Имя Барбаросса братья получили за свои рыжие бороды. После гибели старшего брата Барбаросса II возглавил крупную пиратскую флотилию, провозгласил себя султаном и подчинил своей власти почти все северное побережье Алжира.

Синан был выдающимся флотоводцем, и за прекрасное владение морской навигацией ему даже приписывали знакомство с черной магией. Основные морские бои Барбаросса поручал Синану, которого называли «великим евреем» или «самым знаменитым еврейским пиратом». В 1534 году он с эскадрой в 100 кораблей оккупировал город Тунис, выбив из него испанцев. В 1535 году испанский король Карл V направил против пиратов Барбароссы II мощный флот под начальством знаменитого флотоводца Дориа, но он был ими разгромлен, и после этого поражения испанцы 30 лет не могли собрать силы для новой борьбы. В 1544 году Синан захватил оплот португальцев — порт Суэц в Красном море. На флагманском корабле Синана развевался флаг с шестиконечной звездой.

В XIX веке знаменитый пират и корсар Жан Лафит с молчаливого согласия американского правительства грабил испанские и английские корабли в Мексиканском заливе. Он родился в Сан-Доминго в 1782 году в сефардской семье, которая в 1765 году бежала из Испании, после того как дед Жана был убит за тайный иудаизм. Лафит захватил 32 испанских корабля и сбывал награбленное через торговое предприятие своего брата Пьера в Новом Орлеане.

В 1814 году Англия послала свой флот с 8000 человек для захвата Нового Орлеана и предложила Лафиту 30 000 фунтов стерлингов, чтобы он способствовал этому. Пообещав англичанам оказать помощь, Лафит сразу же послал губернатору Нового Орлеана письмо, где предлагал защищать город. В ответ коварный губернатор, давно уже хотевший избавиться от пиратов, неожиданно атаковал их основные силы в заливе Баратария и многих захватил в плен. Однако, когда английская армада подошла к Новому Орлеану, генерал Эндрю Джексон, командовавший обороной города и не уверенный в своих силах, отдал приказ освободить пиратов Лафита («адских бандитов» — как он их называл), которые и внесли основной вклад в знаменитую победу американцев над англичанами.

Лафит вернулся к пиратству, перебравшись под давлением властей Луизианы на техасский остров Галвестон, где основал собственное пиратское «государство» под названием Кампече, которое, правда, существовало недолго. Американское правительство, поблагодарив Лафита за вклад в победу над англичанами, в 1821 году предъявило ему ультиматум с требованием покинуть остров, что он и выполнил, разрушив дома и даже затопив часть своих кораблей.

В ходе войны Мексики за независимость Лафит несколько раз нападал на испанские корабли с разрешения благодарных мексиканцев, оставляя добычу себе. В Луизиане долгое время ходили легенды о подвигах капитана Лафита. В 1958 году был снят художественный фильм «Буканьер», где знаменитого пирата сыграл Юл Бриннер.

В годы Американской революции по крайней мере дюжина еврейских корсаров на своих кораблях взяли в плен около 600 британских судов и захватили различных ценностей на 18 миллионов долларов.

Что же касается судьбы евреев на Ямайке, то ее пиратская столица Порт-Ройал была разрушена во время сильного землетрясения в 1692 году. Уцелевшие евреи переселились в другие портовые города Ямайки, но центром стал Кингстон, который по численности еврейского населения долгое время превосходил Нью-Йорк. До начала XIX века еврейская община Ямайки была самой процветающей в западном полушарии за счет контрабандной торговли и экспортной продукции сахара и ванили. С 1850-х годов начался ее упадок. Контрабанда прекратилась после обретения независимости испанскими колониями в Америке, а плантации сахара стало некому обрабатывать после освобождения рабов. Большинство евреев перебрались в США.

Сегодня на Ямайке живет около 300 евреев, которые сохраняют тем не менее ведущие позиции в экономике, политике и культурной жизни. Также следует отметить, что на Ямайке в начале 40-х годов ХХ века около 1000 евреев — беженцев из Европы спаслись от Холокоста.