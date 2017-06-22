Белорусы не хотят работать «за миску супа» 5 Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

22.06.2017, 14:26

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У официоза пошла новая мода – показывать белорусов ленивцами, не способными и не желающими добросовестно работать.

По законам экономики, эффективность труда тесно и положительно коррелирует, прежде всего, с изменениями в экономике страны.

Не секрет, что Лукашенко не желает кардинальных перемен в экономике, соглашаясь лишь на косметический ремонт.Но не следует забывать, что Беларусь является государством с закрытой экономикой.С помощью любых частичных изменений такой экономики невозможно решить накапливающиеся в ней проблемы и противоречия. Зло находится в самой системе, в ее природе, поэтому избавление от него возможно лишь на базе изменения этой природы.

Государство в закрытой экономике является той силой, которая способна к генерированию мощных флуктуаций. При государственном вмешательстве, нацеленном как бы на то, чтобы национальная экономика становилась и оставалась устойчивой, на деле придаются ей такие качества как неподвижность, статичность, что приводит к нарастанию проблем и противоречий.

Генерирование флуктуаций в экономике закрытого типа не в последнюю очередь происходит из-за применения централизованного планирования, осуществляемого на базе расчетов показателей, не отражающих реалий. Причина этого кроется в разного рода приписках и в изменении сущности данных показателей. Так, цену нельзя рассматривать в качестве показателя, выражающего соотношение спроса и предложения, а заработную плату невозможно считать показателем, отражающим результат труда. Осуществление планирования происходит по принципу «от достигнутого» без принятия во внимание реальных возможностей производства и его потребностей. При централизованном планировании невозможен учет моментов так называемых «точек бифуркации», когда воздействия на систему являются самыми эффективными. При таком планировании имеет место непосредственная экстраполяция прошлого опыта, что приводит к застою, и в итоге – к катастрофе.

Открытая экономика развитых европейских стран доказала свою эффективность, достигаемую с помощью высокой доли экспорта (порядка 25-30% от ВВП) и емкого внутреннего рынка. Причем в небольших странах доля экспорта выше. А благодаря емкости внутреннего рынка сокращается потребность в экспорте, даже крупными предприятиями оказывается возможной внутренняя (на внутристрановом рынке) реализация товаров. В Беларуси нужно увеличивать и диверсифицировать экспорт, а также обеспечивать рост емкости внутреннего рынка, что для экономики закрытого типа весьма и весьма проблематично: рост экспорта тормозится из-за низкой конкурентоспособности отечественной продукции, а емкость внутреннего рынка не может расти по причине понижения доходов населения.

В статичности экономики закрытого типа играет роль не только фактор малого участия в международном разделении труда, но также отсутствие саморегулирования и самоорганизации, причем роль такого отсутствия наиболее существенна.

В Беларуси практически все профессиональные и общественные организации контролируются государством. Нет обеспечивающих саморегулирование экономики институтов. Государственное вмешательство огромно. Соответственно имеет место отсутствие системы мотивации, когда индивиды практически не участвуют в решении вопросов, касающихся того, что нужно и не нужно производить, как следует производить и реализовывать товары. Маркетинговые и менеджментовые передовые инструменты не находят применения. Экономика является закрытой для контактов людей, для их обмена опытом, знаниями, информацией.

В белорусской экономике отсутствуют стимулы к напряженному качественному труду, что делает участие индивида в процессе производства малоэффективным. Индивидуальные интересы человека труда не находят удовлетворения. Не востребованы выступающие фактором развития экономики знания и умения. Руководителями, являющимися по большей части коррупционерами, работники не оцениваются с помощью критериев их профессионализма, качества и количества их труда и вклада в производственные результаты. Оценка происходит, в основном, на базе личных отношений начальников с работниками и уровня преданности последних интересам первых и государственной системе в целом.

Руководители предприятий и организаций Беларуси нацелены лишь на то, чтобы жестко контролировать, держать в узде, нажимать, требовать безусловного подчинения и исполнения. Руководители-администраторы создают помехи работе сотрудников, что свидетельствует о том, что система хозяйствования в стране неэффективна. Она требует замены на другую, более целесообразную и продуктивную систему, но этого не может происходить, поскольку этого не желают белорусские власти, ее не желает Лукашенко.

Именно весь перечисленный букет факторов, а не нарастающая лень белорусов и их нежелание работать, приводит к застою экономики. Неразвивающаяся экономика в результате разваливается как карточный домик. Ее невозможно поднять с помощью увеличения бюрократического аппарата или наделения разросшейся до уникально высоких размеров армии чиновников новыми функциями, а также с помощью чрезмерной зацентрализованности.

Увеличение налогов и сокращение льгот населению еще больше уменьшает мотивацию к труду, поскольку трудовому человеку, являющемуся налогоплательщиком, от результатов его труда достается все меньшая доля. Как ни крути, а для повышения производительности труда нужны материальные стимулы, предусматривающие высокое вознаграждение работников за реальные результаты их труда. Никто не жаждет трудиться в полную силу «за тарелку супа».

Можно перейти к более жесткому контролю со стороны государства над финансовой деятельностью предприятий, что собирается, похоже, сделать Министерство по налогам и сборам, предложившее внесение корректировки в Налоговый кодекс, согласно которым банки обязуют отчитываться перед налоговой о движении средств по счетам всех белорусских юридических лиц независимо от объема совершаемых ими операций.

Но тотальный контроль мы уже проходили в советское время – результаты мы видели своими глазами. Итог состоял в развале СССР. Наступаем на те же грабли.

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»