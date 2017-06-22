Президент Польши наградил героев «Борющейся Солидарности» 22.06.2017, 14:39

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Фото: PAP/Konrad Kalbarczyk

Многие бывшие оппозиционеры стали выдающимися государственными деятелями.

Президент Польши Анджей Дуда вручил государственные награды бывшим деятелям демократической оппозиции 80-х годов, членам подпольной организации «Борющаяся Солидарность» (Solidarność Walcząca) по случаю ее 35-летия, сообщает «Радио Польша».

Во время торжественной церемонии в Президентском Дворце в Варшаве глава государства напомнил, что «Борющаяся Солидарность» в 80-е годы бескомпромиссно выступала против коммунизма. «Вы отвергали любой компромисс с коммунистической властью. Поэтому вы отказались от участия в переговорах с коммунистами «за круглым столом». Некоторые говорят, что в Польше коммунизм был ликвидирован не в 1989 году, а гораздо позже», - заявил на встрече с бывшими оппозиционерами президент Анджей Дуда.

Подпольная оппозиционная организация «Борющаяся Солидарность» возникла во Вроцлаве в 1982 году после введения в Польше 13 декабря 1981 года военного положения.

Ее лидером был Корнель Моравецкий, нынешний маршал-старейшина польского Сейма. Актив «Борющейся Солидарности» рекрутировался из научно-технической интеллигенции и студенчества.

Организация занимала радикальные антикоммунистические позиции, вела активную уличную борьбу с режимом генерала Войцеха Ярузельского.

В своей программе выступала за свержение коммунистического строя, требовала независимости Польши от СССР, построения общества, основанного на демократическом самоуправлении и социальной солидарности в духе социального учения Католической церкви.