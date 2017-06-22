Сколько стоит участок земли в «Дроздах-2» 10 22.06.2017, 14:52

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Журналисты узнали, за сколько продается участок художника Виктора Ольшевского в элитном поселке.

На сайтах агентств недвижимости появилось объявление о продаже земельного участка в Веснинке — так называемом коттеджном поселке «Дрозды-2» на северо-западе Минска, пишет nn.by.

«Престижный район водохранилища Дрозды, участок (33х32м) в зоне коттеджной застройки. Очень красивое место, успешные и влиятельные соседи. Участок очищен, блочный фундамент, коммуникации, проект дома», — говорилось в объявлении (оно уже удалено, но текст сохранился в кэше Гугла). Владелец просит за участок $349 тысяч.

Как стало известно «Нашей Ниве», на продажу был выставлен участок художника Виктора Ольшевского. Это один из нескольких представителей творческой элиты, кому была выделена супердорогая земля в «Дроздах-2».

Ольшевский — лауреат Государственной премии Беларуси за серию произведений для Гомельского дворцово-паркового ансамбля (совместно с Виктором Савичем и Владимиром Зинкевичем, которому также предоставлен элитный участок), в 2013 году художнику была вручена медаль Франциска Скорины.

Почему Ольшевский решил продать свой участок, «Нашей Ниве» выяснить не удалось.

«Это случайная вещь. Я ничего не продаю! — заверил Виктор Ольшевский. — Я позвоню и скажу, чтобы они сняли это. Не знаю, кто это поставил».

Спустя несколько минут объявление действительно было снято.

Отметим, что $350 тысяч — популярная цена среди владельцев земельных участков в «Дроздах-2». Столько же хотел за свой участок бывший председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Жилин.