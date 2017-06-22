Лукашенковским СМИ закон не писан 13 22.06.2017, 14:45

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Фото: «Газета Слонимская»

Телеканал СТВ решил не обращать внимание на закон об авторском праве.

Минский телеканал СТВ без ссылки на источник информации и разрешения редакции взял видеосюжет, который подготовила «Газета Слонимская», и выпустил в эфир. Это был видеоролик про аиста, который поселился на крыше церкви Свято-Благовещенского женского монастыря в Слониме, пишет «Еврорадио».

Материал под заголовком «Аист обжился на крыше православного храма» появился на сайте «Газеты Слонимской» 19 июня. А 21 июня он вышел в программе «Новости 24 часа» в 16.30 на СТВ. Столичные телевизионщики наложили свое аудиосопровождение на видеоряд.

В комментарии пресс-службе БАЖ журналисты «Газеты Слонимской» сообщили, что воспринимают такие действия как игнорирование авторских прав в масштабе страны. Главный редактор и издатель «Газеты Слонимской» Виктор Володащук еще не принял решение, обращаться ли по этому поводу в суд.