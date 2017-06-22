Лидер протестов в Бобруйске: Только выходить на улицу, по-другому нельзя! 2 22.06.2017, 14:57

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Любовь Санкевич

Бобруйскую активистку-пенсионерку Любовь Санкевич знают далеко за пределами родного города.

Любовь Санкевич знают не только в родном Бобруйске, где она неоднократно выходила на улицы с одиночными акциями протеста еще с начала 2000-х, но и в Минске — по антикоррупционным пикетам вместе с соратниками по инициативе «Против беззакония в судах и прокуратуре». Последний раз ее «узнаваемость» сыграла с активисткой злую шутку: бобруйские правоохранители увидели в пенсионерке участницу несанкционированной акции, приуроченной ко Дню Воли. Хотя сама Любовь Михайловна о своем участии в акции впервые узнала из милицейского протокола. О своей борьбе и необходимости продолжать акции активистка рассказала в интервью sn-plus.com.

— Любовь Михайловна, как возникла инициатива «Против беззакония в судах и прокуратуре»?

— До 2007 года я пыталась в одиночку добиться восстановления на работе — это завод тракторных деталей и агрегатов. Ходила по разным правовым инстанциям, где встречала таких же, как и сама. Поговорили и решили объединить усилия, чтобы бороться вместе.

— Собственно, по факту вы начали свою борьбу гораздо раньше?

— Да, в 2001 году меня незаконно уволили, что было подтверждено прокуратурой. Я и еще три женщины добивались справедливого решения от бобруйских властей, но наткнулись на непробиваемую стену. Сначала мы голодали в родном городе, целых десять дней, а когда это не помогло, поехали в Минск и продолжили голодовку возле Администрации президента. Вместо встречи с Лукашенко нас схватили и осудили.

— А недавно вам досталось за антитунеядские акции. Не обидно, что пенсионерку судят за желание отстаивать права тех, кто хочет работать?

— Выписали штраф в 50 базовых величин. Судебные приставы попытались описать мое имущество. Но я их просто не пустила в квартиру. Тогда стали высчитывать деньги из пенсии. Хотя тот суд и судом-то назвать нельзя: просто судилище. Ведь 25 марта я ездила в Минск по своим личным делам на встречу с юристом. Но бобруйские правоохранители почему-то «увидели» меня на акции в Минске на площади Независимости: якобы я выступала на митинге, и эти данные, мол, подтверждает один из репортажей независимых журналистов. А за два дня до того ко мне в квартиру ворвалась без разрешения доблестная милиция. Хамское поведение одного из сотрудников довело до гипертонического криза, вызова «скорой помощи». А уже по возвращении из Минска, на следующий день, меня обвинили в участии в акции, и по фальшивым свидетельствам судья вынесла «штрафное» постановление...

— Последний пример показывает истинное положение дел с правами граждан…

— Абсолютно верно! Власть полностью развязала руки силовикам. Как и чиновникам, которые погрязли в коррупции. Мое мнение: если бы не было коррупции во власти, не было бы коррупции и в низах.

— Кстати, о коррупции. Вы не перестаете говорить, что борьба с ней ни к чему не привела. Почему?

— Лукашенко слушает то, что и как ему докладывают. Но если бы он хотел услышать правду, то, наверное, вышел бы и поговорил с нами, голодающими женщинами, еще 16 лет назад. Поговорил бы и с пенсионерами, которые стоят в пикетах на морозной площади Свободы… Мы нормальные люди, которые не желают принимать вранье за правду, мы хотим получить конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы, а не отписки!

— Тогда есть ли смысл выходить и стоять, зная, что за это еще и накажут рублем?

— А по-другому нельзя! Последний суд меня разозлил до предела: вранье, несправедливость не знают в этой стране границ!