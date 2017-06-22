В России блокировали Google 17 22.06.2017, 15:23

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Роскомнадзор внес домен поисковика в список запрещенных сайтов.

Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Уже известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, «Акадо», московский провайдер «Авакс» и петербургский Sumtel, сообщает «Медуза».

Кроме того, сотрудник местного провайдера в Обнинске Калужской области подтвердил «Медузе», что домен появился в «выгрузке»

Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что о блокировке Google узнал от журналистов.

АААААААА!

Роскомнадзор, теперь уже сам, добавил в реестр google.ru.

Феерические идиоты, их нужно срочно разогнать pic.twitter.com/K6saQOgYvv — Vladislav (@unkn0wnerror) 22 июня 2017 г.

Позже «Интерфакс» сообщил, что доступ к google.ru восстановлен.

«Страница google.ru удалена из реестра запрещенных сайтов, следует из универсального сервиса проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора», - сообщил «Интерфакс».

Ее неожиданное появление в реестре в четверг на основании решения ФНС более чем годичной давности привело к тому, что ряд операторов заблокировал страницу google.ru.

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», - сообщили в компании.

Сервис проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора сообщал, что страница google.ru была включена в реестр на основании ст. 15.1 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по решению ФНС от 14 июня 2016 года. Федеральная налоговая служба отвечает за определение соответствия информации в интернете требованиям законов о госрегулировании деятельности об организации и проведении азартных игр и «О лотереях» (положения этих законов, в частности, запрещают организацию азартных игр в интернете). Соответственно, ФНС имеет полномочия относить информацию об азартных играх к числу запрещенной.

Роскомнадзор пока не комментирует информацию. Сейчас в реестре информации о google.ru уже нет.