Дмитрий Дашкевич: Возродим национальный флаг назло лукашистам, большевикам и ватникам 5 22.06.2017, 15:40

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Дмитрий Дашкевич

Фото: belsat.eu

Вопрос символики - это вопрос выбора между правдой и ложью.

В разговоре с «Рады Свабода» лидер «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич рассказал, что для него значит национальная символика и почему не стоит «бросать жемчуг перед свиньями».

«Под бело-красно-белым флагом была создана Беларусь. Под ним мы достигли того, что у нас есть. Государство и народ. А остаток мы обретем кропотливой работой.

Вопрос символики - это вопрос выбора между правдой и ложью. Между бело-красно-белым флагом, который отождествляет истину, и красно-зеленым, который символизирует преступный референдум 1995 года и бандитскую власть Лукашенко.

Течение истории не остановить и об этом должен знать каждый коммунист. Они утверждают, что народ проголосовал. Какой народ? Это был бандитский захват власти в 1995 году. Народ решил избиением депутатов парламента? У коммунистов, лукашистов и их сторонников ложь на лжи.

Христос сказал: Не бросайте жемчуга перед свиньями. Иисус Христос говорил не о животных. Определенная категория людей самим Богом определена за свиней. Нам что, сталинистам и людоедам рассказывать про флаг? Они не принимают здравый смысл .

Противопоставлении символики заложил Лукашенко своим бандитским референдумом. Не думаю, что придав флагу статус историко-культурной ценности резко произошло бы примирение. Я никогда не объединюсь с красно-зеленым флагом».