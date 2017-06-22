В «Инстаграме» нашли внучку Владимира Высоцкого 2 22.06.2017, 15:59

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Актер и певец Владимир Высоцкий официально был женат три раза, и в этих браках у него родилось двое детей.

Но известно, что у Высоцкого была еще и внебрачная дочь Анастасия от актрисы Театра на Таганке Татьяны Иваненко.

Когда девочка родилась, певец уже был женат на актрисе Марине Влади, поэтому он ее так и не признал. На днях портал bigpicture.ru опубликовал в инстаграме фото предполагаемой дочери Анастасии Иваненко — очаровательной Арины Сахаровой.

Режиссер Юнгвальд-Хилькевич в интервью «Комсомольской правде» назвал Татьяну Иваненко главной женщиной в жизни Высоцкого: «Отношения с Владимиром у нее начались задолго до появления в его жизни Марины Влади и продолжались при ней. Володя понимал, что мучает Татьяну. Но не мог ее бросить, она страдала. Только Марина уедет, Володя тут же притаскивает Таню к нам в Одессу».

По словам режиссера, Высоцкий не обрадовался беременности Иваненко:

«Это роняло его в глазах общественности. У него с Влади была такая распиаренная любовь, а тут вдруг у него ребенок от другой! Это мог быть момент эмоциональной вспышки уже при любви к другой женщине. Таня ему ни в чем не отказывала. Я такую преданность патологическую в женщинах не видел.

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А Таня жила только Володей. Единственное, чего она не выполнила, — не отказалась от их ребенка. Для нее это было все равно что убить Володю. Потом она просто исчезла из жизни всех его друзей, дозвониться ей стало невозможно. Она выполняла в каком-то плане его желание. Он не хотел, чтобы кто-то знал об этом ребенке, и она исчезла вместе с ним».

Дочь Высоцкого и Иваненко Анастасия родилась 26 сентября 1972 года. Она с детства увлекалась музыкальными инструментами и до сих пор иногда играет на пианино. Иваненко не обсуждает своего знаменитого отца и не дает интервью.

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Апр 8 2017 в 1:21 PDT

18 февраля дочери Иваненко Арине исполнилось 18 лет, в этом году она окончила школу с углубленным изучением французского языка — ту же, куда ходила ее мать.

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Май 12 2016 в 3:28 PDT

По данным Starhit, Анастасия Иваненко два года назад работала менеджером по продажам, а ее дочь зарабатывала себе на карманные расходы, раздавая листовки у метро.

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Дек 31 2015 в 1:28 PST

Арина Сахарова не отрицает родства с Высоцким, но и не распространяется о нем, как и ее мать. Знакомые семьи считают, что женщины обижены на поэта за то, как он поступил с Татьяной Иваненко.

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Янв 13 2017 в 4:50 PST

Отец Арины Сахаровой, бывший муж Анастасии Иваненко, говорил в интервью: «Я не раз приглашал дочку к себе, но она отказывается. Не знаю, с чем это связано. В семье Иваненко отношения отцов и детей всегда были непростые. Дочка, конечно же, знает, кто ее дедушка, но на эту тему, как и ее мать, разговаривать не любит».

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Мар 14 2017 в 1:24 PDT

Помимо Арины, у Владимира Высоцкого есть еще семеро внуков: у его сына Аркадия пятеро детей — Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария, а у второго сына Никиты двое — Данила и Семен.

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Мар 6 2017 в 3:06 PST

В комментарии «Комсомольской правде» сын барда Никита Владимирович Высоцкий сказал, что ничего не знает о Сахаровой: «Не имею к ней отношения. Я вообще ничего не знаю. И, честно говоря, и знать не хочу. Мало ли кто чего. Я такой не знаю. Думаю, что это, как вы говорите, фейк».

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Окт 4 2016 в 8:13 PDT

Публикация от Arina✨ (@ari_sahar) Июл 5 2016 в 4:31 PDT