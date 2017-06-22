Джаред Кушнер приехал в Израиль для возобновления мирного процесса 22.06.2017, 16:16

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Джаред Кушнер

Фото: Getty Images

Зять и советник Трампа встретился с премьер-министром Нетаньяху и палестинскими лидерами.

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился с израильскими и палестинскими лидерами в попытке возобновить надломленный ближневосточный мирный процесс, передает «Голос Америки».

Однако, как признает Вашингтон, это потребует времени.

Кушнер прибыл в Израиль утром в среду и, как ожидалось, проведет в регионе около 20 часов.

Появилось видео, на котором он пожимает руку премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху и обнимает его перед началом предварительных дискуссий. Нетаньяху является другом отца Кушнера.

«Это возможность достичь наших общих целей – безопасности, процветания и мира, – сказал Нетаньяху. – Именно в таком духе я приветствую вас здесь, Джаред. Я знаю о ваших усилиях, усилиях президента, и надеюсь на работу с вами в достижении этих общих целей».

Представители США и израильские лидеры «подчеркнули, что укрепление мира потребует времени и отметили необходимость сделать все возможное для создания благоприятных условий для миротворческой деятельности», говорится в заявлении Белого дома.