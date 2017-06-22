ЖЭС затягивает минчан в долговую кабалу 2 22.06.2017, 16:25

Фото: tut.by

Задолженность жителей столицы за «коммуналку» продолжает расти.

На начало июня просроченная задолженность минчан за ЖКУ (неуплата больше 6 месяцев) составила в общей сложности 1 867 407 рублей. Не смогли вовремя рассчитаться за коммунальные услуги по 4616 лицевым счетам, сообщили агентству «Минск-Новости» в филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», пишет tut.by.

Получается, что минчане задолжали за услуги ЖКУ почти 1700 средних зарплат. Напомним, в апреле в столице в среднем зарабатывали 1103,3 рубля

Для сравнения: в начале июля прошлого года просроченная задолженность за ЖКУ в Минске составляла 1,97 миллиона рублей.

При этом на начало июня этого года в столице собственники и наниматели квартир в домах, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ, а также проживающие в индивидуальных домовладениях, задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 5,5 миллиона рублей. Отметим, что в это число входят те, кто не расплачивается за ЖКУ меньше 6 месяцев.

Просроченными оказались 52 тысячи лицевых счетов, что составляет 7% от их общего количества. При этом подавляющее большинство неплательщиков не относятся к категории социально неблагополучных, неработающих, злоупотребляющих спиртным, отметили в едином РСЦ. Об этом свидетельствует тот факт, что по 44 тысячам лицевых счетов задолженность не превышает трех месяцев.