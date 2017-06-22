Сейм Польши одобрил поправки о сносе коммунистических памятников 1 22.06.2017, 17:10

Памятники советской оккупации должны быть демонтированы в течение 12 месяцев.

В течение года с момента вступления документа в силу в стране будут демонтированы памятники и монументы, пропагандирующие коммунизм. Исключение сделано для кладбищ и объектов, имеющих культурную или научную ценность, пишет rbc.ru.

Сейм Польши, нижняя палата парламента, одобрил поправки в законопроект о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают разрешение на демонтаж памятников и мемориалов советской эпохи. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci Onet. За документ проголосовали 408 депутатов, против — 7, воздержались 15 человек.

Положения законопроекта не распространяются на монументы, не выставленные на общественное обозрение, на символику на кладбищах и на выставленные в художественных или научных целях объекты. Под действие документа не попадут те объекты, которые выставляются на общественное обозрение не только для «пропаганды тоталитарного режима», пишет издание.

Кроме того, одобренный законопроект запрещает использовать в названиях школ, детских садов, больниц, других общественных и культурных учреждений слова, пропагандирующие коммунизм или другие тоталитарные системы.

Решения о демонтаже объектов будут выносить власти воеводств, крупнейших административных единиц страны. Для сноса нужно будет получить согласие Института национальной памяти — государственного учреждения, изучающего деятельность госструктур СССР и нацистской Германии на территории Польши, сообщает польское издание.

Памятники, подпадающие под действие документа, должны быть демонтированы в течение 12 месяцев с момента вступления закона в силу. Закон вступит в силу спустя три месяца с момента его официальной публикации.