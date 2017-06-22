Представитель посольства Беларуси вызван в МИД Литвы 22.06.2017, 17:24

Инциндент вызван нарушением воздушного пространства Литвы.

Представитель посольства Беларуси вызван в МИД Литвы в связи с нарушением воздушного пространства белорусским самолетом. Посольство Беларуси в Литве подвтердило сайту Сharter97.org отстутствие пресс-аташе в связи с вызовом в МИД Литвы.

Как сообщалось ранее, белорусский самолет дважды нарушил воздушное пространство Литвы. Cамолет находился в воздушном пространстве в 14:03-14:07 и в 14.14-14.17. Нарушение зафиксировано средствами наблюдения за воздушным пространством ВВС Литвы и визуально