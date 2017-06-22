Cотни белорусских католиков отправились пешком в Будслав 22.06.2017, 17:32

Фото: «Белсат»

Традиционные пешие паломничества стартовали в четверг.

К иконе Матери Божией Будславской вышли католики из Барановичей и Лиды. В частности, участники пилигримки «Барановичи - Будслав» за 9 дней пути преодолеют пешком почти 300 километров. А всего в этом году в Католической церкви Беларуси организовано 20 пеших пилигримок в Будслав, в том числе велосипедная, скорбная (весь путь паломники пройдут, питаясь только хлебом и водой), впервые в пилигримку отправится группа людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, пишет kp.by.

В итоге сотни человек из разных городов будут добираться с песнями и молитвой к иконе Матери Божией Будславской. А 30 июня - 1 июля в Будславе пройдет ежегодный фест, который собирает тысячи католиков со всей Беларуси.