«Зелень» после бани, или С легким паром, господин мэр! 22.06.2017, 17:37

Фото: «Бобруйский курьер»

Подробности первых двух дней слушаний по делу председателя бобруйского горисполкома.

Суд проводит выездная коллегия Могилевского областного суда во главе с судьей Сергей Королевым, пишет «Бобруйский курьер».

Бывшему городскому главе предъявлено обвинение в совершении действий, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 430 (Получение взятки) и частью 1 статьи 14 (Покушение на преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокурор предъявил обвинение по десяти эпизодам взяток (среди которых – два в крупном размере и один – покушение на взятку).

Самая крупная сумма, которая фигурирует в деле, – 6000 долларов США. В общей сложности, по всем эпизодам сумма взяток составляет около 20 тысяч долларов США.

Однако бывший мэр признал вину лишь частично: по четырем эпизодам (в том числе – и по статье «Покушение на преступление»), вменяемым ему; он утверждает, что денег не брал. Остальных шесть «случаев» он не отвергает, но говорит, что суммы вознаграждений были меньшими. Со слов Коваленко, ему было передано лишь 15100 долларов США.

Деньги Андрей Коваленко, по версии обвинения, брал за оказание помощи в трудоустройстве на руководящие должности, за получение подряда на строительные работы, за помощь в передаче помещений в аренду, за содействие в строительстве, за благоприятное решение вопросов об аренде земельных участков и помещений, за благоприятное разрешение вопроса перевода жилого помещения в нежилой фонд.

Вместе с бывшим председателем горисполкома судят владельца кафе «Апшерон» – Эльшада Ахундова и его сына Артура – руководителя бобруйского отделения ассоциации «Деловая инициатива».

Эльшад, как и экс-мэр, находятся под стражей в клетке (единовременно в зале суда дежурят аж пять сотрудников милиции!). Ахундовы обвиняются в посредничестве при получении взяток. Свою вину они полностью признали.

По словам Ахундова-старшего, Андрей Коваленко в свое время помог трудоустроить сына, назначив его на директорскую должность. Именно это обстоятельство и подталкивало его «отблагодарить» председателя исполкома.

Практически, все ситуации передачи денег происходили в бане на даче Ахундова в Вербках, куда бывший мэр наведывался регулярно. Даже, если деньги взяткодатели передавали в рублях, хозяин дачи обменивал их на американские доллары, объяснив это тем, что «стыдно передавать деньги первому лицу города в белорусских рублях».

По итогам двух дней слушаний, из слов 62-летнего Эльшада вытекает, что, передавая деньги, действовал он исключительно по просьбе знакомых его или его сына, без склонения или принуждения к взятке. По словам же Андрея Викторовича, во всех эпизодах он просто шел навстречу людям, но действовал в рамках законодательства. А денежные вознаграждения – это инициатива просителей, их благодарность за услугу.

Объяснил он и мотив получения взяток, признавшись, что от денег не отказывался, так как испытывал в них нужду. Полученные средства бывший мэр потратил на ремонт машины, жилого дома матери, а также – на ее лечение и оплату обучения старшей дочери.

От всех обвиняемых в зале суда звучали слова раскаяния за содеянное.

Несмотря на то, что процесс открытый, зрителей и журналистов на нем совсем немного.

Перед началом слушаний была и заплаканная молодая супруга Андрея Коваленко. Сам он выглядит заметно похудевшим, осунувшимся, с жуткими синяками под глазами.

Могилевский судья ведет себя весьма дотошно, но демократично, в каждом подходящем случае не упуская возможности поиронизировать или пошутить.

Все трое обвиняемых в первые два дня дали показания. Из свидетелей пока предстали перед судом лишь двое – представители Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые давали показания по делу содействия экс-мэра в трудоустройстве Денисевича на должность начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На следующем заседании выступят другие свидетели, а также «взяткодатели». Назначено оно на утро 26 июня.