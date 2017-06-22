Ученые разработали «умное» одеяло, которое само заправляет кровать 1 22.06.2017, 17:47

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Изобретение также отрегулирует температуру во время сна.

Канадский стартап Smartduvet представил специальную подкладку, которая превращает обычное одеяло в «умное» и позволяет регулировать температуру в кровати во время сна, а также забыть о необходимости вручную заправлять постель, пишет newsru.com.

Сбор средств на производство устройства под названием Smartduvet Breeze был запущен на краудфандинговой платформе Indiegogo.

Smartduvet Breeze представляет собой подкладку со специальными воздуховодами, которая крепится к одеялу и подсоединяется к небольшому воздушному насосу, устанавливаемому под кроватью. При помощи этого насоса «умное» одеяло может развернуться, заправив постель утром. Кроме того, специальное мобильное приложение позволит владельцам Smartduvet Breeze задавать нужную температуру для каждой половины кровати, и нанос будет осуществлять раздельное охлаждение или подогрев. Это, по словам создателей, не только сделает сон приятнее, но и позволит сократить расходы на электроэнергию.

Получить более наглядное представление о разработке можно благодаря демонстрационному видеоролику, опубликованному на YouTube.

Smartduvet Breeze - это уже второе устройство канадского стартапа. Ранее компания представила подкладку для одеяла Smartduvet, функционал которой ограничивался автоматическим заправлением кровати.