Во Франции водителям трамваев запретили шорты, тогда они надели юбки 22.06.2017, 18:16

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Фото: leparisien.fr

В городе Нант водителям трамваев запретили в жаркую погоду ходить на работу в шортах и бриджах.

Водители трамваев и автобусов во французском городе Нант, которым запретили в жару носить на работу шорты и бриджи, в знак протеста вышли на работу в женских юбках, передает газета Parisien (перевод – ria.ru).

Акция прошла во вторник, 20 июня.

По словам участников, женщинам-водителям разрешено носить юбки, тогда как в мужской форме "эквивалента нет".

"С 2013 года мы боремся за то, чтобы мужчины могли носить укороченные штаны или бермуды при определенной температуре воздуха", — говорит один из протестующих, представитель профсоюзной организации Габриэль Маньер.

Водители отмечают, что на их рабочем месте температура порой достигает 50 градусов и им приходится трудиться в тяжелых условиях.

"Дирекция пока не ответила на просьбы профсоюза после акции, которая напоминает демарш шведских водителей в 2013 году. Те своей цели добились", — заключает издание.

Последние дни во Франции стоит жара. В ночь на четверг в столичном регионе был установлен новый температурный рекорд — 23,7 градуса. Днем в среду столбик термометра поднялся до 37 градусов. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в 67 департаментах страны. Ожидается, что уже к пятнице температура снизится на 6-8 градусов.