Семья женщины с крана: Наш дом снесли, а полученные квартиры не соответствуют нормам
- 22.06.2017, 18:31
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В конце марта судебные приставы выселили семью Игнатовичей из их дома в Лебяжьем.
С того времени прошло практически три месяца, частный застройщик «Тапас» уже снес их жилье. Сейчас члены большого семейства живут у родственников и друзей. В предложенные квартиры они по-прежнему переезжать не желают. Экспертиза одной из предложенных в качестве компенсации квартиры выявила, что она не в полной мере соответствует заявленным типовым потребительским качествам, пишет tut.by.
Напомним, что по решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 года семью Игнатовичей предписано «расселить» в три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газеты «Звязда», 69.
Их дом по ул. Ржавецкой в микрорайоне Лебяжий оказался на территории, которую город отдал под строительство «Олимпик Парка» частному застройщику, компании «Тапас». С этим решением Игнатовичи не согласились, они настаивают на другой компенсации: две двухкомнатные квартиры «типовых потребительских качеств» и денежную компенсацию долей еще двух собственников. Галина Игнатович 31 января забралась на башенный кран в знак протеста против сноса дома. На некоторое время решение о выселении и сносе было приостановлено, однако уже 28 марта судебные приставы официально выселили Игнатовичей.
Константин, сын Галины Игнатович, рассказал, что они решили проверить одну из предоставленных по решению суда квартир на соответствие типовым потребительским качествам.
— По норме на каждого человека положено 15 «квадратов», — говорит Константин. — Нам же дали на 11 человек 152 м². А это значит, 13 метров недодали. Мы взяли ключи от двух квартир: на «Звязды» и Выготского. В одной из них мы провели за свой счет экспертизу.
Независимый эксперт установил, что квартира 159 в доме 68 по проспекту Газеты «Звязда» не в полной мере соответствует типовым потребительским качествам, установленным ТНПА на 01.02.2016 года. Например, часть помещений оказалась меньше нормируемых показателей минимально допустимой площади. Кроме этого, нарушены нормы СНБ 3.02.04−30: минимальная ширина спальни для двух человек должна быть 2,6 м. В исследуемой квартире это расстояние 2,46 м.
На основании выводов этой экспертизы собственники уже разрушенного дома подали заявление об отмене решения суда Центрального района от 1 декабря 2016 года по вновь открывшимся обстоятельствам.
— В указе № 58 говорится, что в качестве компенсации должны предоставляться квартиры «типовых потребительских качеств», — говорит адвокат Игнатовичей Павел Иванюшев. — Эксперт сделал заключение, что предоставленное жилье не соответствует установленным ТНПА на 01.02.2016 года. И самое главное, что им они должны соответствовать на момент предоставления, то есть в соответствии с действующим законодательством. Скорее всего, судом будет назначена новая оценка, будут предоставляться другие квартиры. Также остается открытым вопрос о признании права на денежные компенсации Галине и Ивану Игнатовичам.
Заседание суда Центрального района состоится 10 июля.