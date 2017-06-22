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Шесть уникальных снимков команды, которая 10 лет назад влюбила Беларусь в баскетбол

  • 22.06.2017, 19:03
  • 2,255
Фото: facebook.com/yelena.leuchanka

В 2007 году наша женская сборная впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Это уже само по себе было событием для белорусского баскетбола. Дебют на Евробаскете получился триумфальным. Белоруски пробились в плей-офф, добрались до полуфинала, а в матче за бронзу обыграли Латвию. Тогда великолепная команда Буяльского только начинала свое восхождение, пишет by.tribuna.com.

Спустя 10 лет белорусская баскетболистка Елена Левченко на своей страничке в Facebook поделилась фотографиями той поры. На снимках совсем молодые Наталья Марченко, Татьяна Троина, Наталья Трофимова, Екатерина Снытина, Наталья Ануфриенко, Ольга Подобед, сама Левченко.


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