Синоптики рассказали о погоде на выходных 22.06.2017, 19:20

Теплая неустойчивая погода ожидается в Беларуси в выходные.

"Начало астрономического лета, 21 июня, ознаменовалось в Беларуси похолоданием. В середине недели на территорию Беларуси устремился более прохладный воздух с Балтийского моря, и температурный фон понизился. Погода переменчива, и в воскресенье потеплеет, но неустойчивый характер погоды сохранится", - сказала БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

В пятницу ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Днем фронтальные разделы обусловят неустойчивую погоду, на большей части территории ожидаются дожди, в некоторых районах прогремят грозы, а по Брестской области местами ожидаются сильные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по северу страны будет плюс 5-8. Днем ожидается 17-23 градуса.

Сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода и в субботу. Ночью по юго-западу, днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, по юго-западу она не опустится ниже плюс 13-16. Днем температура будет находиться в пределах 17-24 градусов тепла.

В воскресенье погодные условия будут определять фронтальные разделы и более теплые воздушные массы с Западной Европы. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем - 19-26 градусов тепла, по югу воздух прогреется до плюс 29. В понедельник, 26 июня, фронтальные разделы обусловят ночью преимущественно по востоку и северо-западу, а днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем - 17-24 градуса тепла, по юго-востоку - до плюс 28.

Погоду 27 июня в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, и только на севере скажется влияние неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения. Будет преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем - 20-27 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 29.