Президент Литвы: Санкции в отношении РФ должны быть усилены и расширены

Президент Литвы: Санкции в отношении РФ должны быть усилены и расширены4
- 22.06.2017, 19:36
Запад в связи с ситуацией в Восточной Украине должен расширить санкции против России.
Об этом заявила в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет delfi.lt.
Она утверждает, что "по сию пору ситуация в Украине только ухудшается", а "в Восточной Украине началась прямая, реально de facto инкорпорация части страны в территорию России".
Глава государства наглым выпадом назвала тот факт, что на занятой поддерживаемыми Москвой сепаратистами введён российский рубль.
"Это прямая оккупация части страны", - заявила она журналистам по прибытию на встречу Совета Глав Европы в Брюсселе.
"Вне всякого сомнения, только по этой причине санкции должны быть усилены, увеличены и ни о каком послаблении речи быть не может", - добавила она.