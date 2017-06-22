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Президент Литвы: Санкции в отношении РФ должны быть усилены и расширены

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  • 22.06.2017, 19:36
Даля Грибаускайте

Запад в связи с ситуацией в Восточной Украине должен расширить санкции против России.

Об этом заявила в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет delfi.lt.

Она утверждает, что "по сию пору ситуация в Украине только ухудшается", а "в Восточной Украине началась прямая, реально de facto инкорпорация части страны в территорию России".

Глава государства наглым выпадом назвала тот факт, что на занятой поддерживаемыми Москвой сепаратистами введён российский рубль.

"Это прямая оккупация части страны", - заявила она журналистам по прибытию на встречу Совета Глав Европы в Брюсселе.

"Вне всякого сомнения, только по этой причине санкции должны быть усилены, увеличены и ни о каком послаблении речи быть не может", - добавила она.


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