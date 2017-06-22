«Лидское» выпустила пиво к 100-летию независимости БНР 3 22.06.2017, 19:54

Фото: nn.by

Пивоваренная компания «Лидское пиво» сегодня презентовала новый сорт — «Менскае 1918».

Он приурочен к 100-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которое состоялось 25 марта 1918 года, пишет nn.by.

На этикетке сорта размещены бело-красно-белые очертания БНР. Этикетка выполнена в стилистике древнего витража.

«Новый продукт приурочен к дате, когда Минск впервые стал столицей независимого государства», — говорится в пресс-релизе.

Пиво произведено в стиле европейский лагер. Крепость — 4,7%. В магазинах начнет продаваться с 24 июня. Рекомендованная цена — 1,61 рубля за стеклянную бутылку и 3,82 рубля за ПЭТ.

Презентация нового сорта состоялась в кафе «Грай». Искусствовед Сергей Хоревский прочитал лекцию о памятных местах БНР в Минске.

Это уже не первые «исторические» сорта пива от «Лидского». В этом году в линейке появились лагеры «Менскае 1067» и «Менскае 1499», один из которых посвящен основанию Минска, а второй — приданию городу Магдебургского права.