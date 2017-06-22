Минчанин: Оштрафовали за проезд, пока шел с билетом к компостеру 3 22.06.2017, 20:12

Фото: onliner.by

История, произошедшая с жителем столицы Егором, не нова.

В подобной ловушке оказывались многие пассажиры общественного транспорта. В трех словах ситуация выглядит следующим образом: человек без талона заходит в салон, купить билет у водителя можно только на остановке, а уже на следующей заходят контролеры и требуют оплату или, как бывает в таких случаях, штраф. Егор задается вопросом: если подобные инциденты встречаются так часто, почему ничего не меняется?

«С девушкой сели в троллейбус на остановке «ТЦ «Столица»». На ней нет киоска по продаже билетов, — рассказал onliner.by о случившемся молодой человек. — Проездных у нас не было, осталась только одна возможность купить талон — у водителя. Ну а так как нет ларька, к нему тут же выстроилась очередь из пассажиров. На следующей остановке «Технологический университет» я наконец достоялся и получил талон. Компостер у передней двери окружили другие пассажиры, я решил пробраться в середину и там проехать остаток пути. А когда троллейбус остановился в следующий раз, около предприятия «Белмедпрепараты», зашли ревизоры. К тому моменту я не успел дойти до компостера, а он уже был заблокирован».

Егор утверждает, что контролеры предложили ему выплатить штраф на месте наличными с выдачей квитка. Заметим, формально они правы, проезд действительно не был оплачен. Но молодой человек отказался от такого варианта и в целом не признал себя виновным в административном правонарушении. «Я предложил оформить штраф официально: не по упрощенной форме, а в протоколе — таким образом я могу оспорить решение. Мне сообщили, что для этой процедуры необходимо присутствие милиции. В итоге мы час простояли в ожидании, когда составят протокол. С ним я не согласился, намерен оспорить. Кроме того, собираюсь обратиться с жалобой в «Минсктранс» или его филиал на действия контролера. Также мне непонятна система, при которой не дают возможности купить билет, а штраф взимают без разбирательств причин».

Вопросы Егора вновь отсылают к проблеме доступности билетов: почему пассажиры общественного транспорта в Минске столь привязаны к киоскам? Во многих европейских странах продажа одноразовых билетов автоматизирована. В нашей стране (в Бресте) только планируют тестировать приложение по оплате проезда в общественном транспорте. В компании-разработчике надеются на масштабирование проекта в Беларуси. Оплату проезда с помощью так называемого электронного билета планируют именно как альтернативу, а не как замену традиционным способам оплаты.

В «Минсктрансе» в ответе на составленное журналистами обращение намекнули, что не исключают возможности установки на остановках автоматов по продаже одноразовых талонов — как выразились на предприятии, «в перспективе». О конкретных датах пока речи нет, сообщают лишь, что в настоящее время внедрение новых способов оплаты не планируется.