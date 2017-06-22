Николай Статкевич: Спасибо мужественным и достойным людям, которые вышли на Площадь 22.06.2017, 20:22

НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

Политик поблагодарил участников акции солидарности с политзаключенными.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который 22 июня не участвовал в пикете солидарности с политическими заключенными по «делу патриотов», но следил за ней через интернет, сказал в интервью «Радыё Свабода», что количество людей для пикета было вполне достаточным.

- Пикет этот немного внеплановый. Ведь, объявив большую акцию на 3 июля, вести какую-то рекламную кампанию за 11 дней до нее сложно. Но учитывая, что молодые люди находятся в заключении, а сюда уже приезжают, как в нормальную страну, министры ряда центральноевропейских стран, ряд активистов Белорусского Национального Конгресса взял инициативу на себя.

В частности, ее объявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, а БНК ее поддержал.

Но мы сразу подчеркивали, что это пикет, а основная акция будет 3 июля. И, безусловно, люди, ответственные за акцию 3 июля, не только я, сегодня не пришли. Это сознательное решение, чтобы лидеры остались на свободе, потому что мы знаем, что иной раз власть пользуется самыми малозначимыми поводами, чтобы нейтрализовать и превентивно захватить потенциальных лидеров акции.

По словам Николая Статкевича, десяти участников пикета было достаточно, чтобы напомнить Беларуси, миру и министрам, которые приехали в Минск, что происходит в стране.

- Эту задачу люди выполнили. И я хочу сказать большое спасибо этим мужественным и достойным людям, которые сделали все то, что нужно было сделать в этот день.

То, что власти дали возможность провести эту акцию на Октябрьской площади, что сотрудники милиции не задерживали на площади пикетчиков, не вырывали из рук портреты политзаключенных и плакаты, Николай Статкевич пояснил так:

- Это связано, во-первых, с тем, что в настоящее время здесь находятся эти министры, и арестовывать участников пикета, обращенного в том числе к ним, - это еще раз напомнить, к кому они приехали. Во-вторых, накануне сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая начнется 5 июля, также власть должна себя сдерживать. Я надеюсь, что акция 3 июля пройдет массово, достойно и спокойно.

Напомним, сегодня на Октябрьской площади Минска прошел пикет солидарности с политзаключенными по «делу патриотов». Десятки человек вышли на площадь с портретами политузников и растяжкой «Свободу политзаключенным».