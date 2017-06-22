СМИ назвали новый клуб Криштиану Роналду 22.06.2017, 20:41

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

Знаменитый футболист, нападающий сборной Португалии не намерен оставаться в «Реале».

Криштиану Роналду получил предложение от «Пари Сен-Жермен» и собирается его принять. Об этом сообщает Marca (перевод – rbc.ru).

На будущей встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом португалец собирается обсуждать не условия, на которых он мог бы остаться в «Реале», а условия, на которых он из клуба уйдет. Эта встреча состоится сразу после окончания Кубка конфедераций.

«Пари Сен-Жермен», по сведениям Marca, готов предложить за Роналду €200 млн. В этом случае «Реал» будет готов отпустить португальца, так как маловероятно, чтобы через год ему удалось продать футболиста за ту же сумму. Однако Перес намерен попробовать уговорить Роналду отклонить предложение парижан и остаться в мадридском клубе.

Помимо «ПСЖ», на Роналду претендуют также несколько китайских клубов. Кроме того, вернуть португальца готов и «Манчестер Юнайтед».

В начале июля Роналду объявил руководству «Реала», что намерен покинуть клуб. Португалец был недоволен тем, что клуб не поддержал его публично в конфликте с прокуратурой Испании, которая обвиняет Роналду в неуплате налогов. Футболист ожидал, что топ-менеджеры клуба публично выразят ему свою поддержку, в то время как «Реал» лишь на официальном сайте сообщил, что считает игрока ни в чем не виновным. После этого Роналду объявил, что намерен покинуть Испанию.

Роналду косвенно подтвердил намерение уйти из «Реала», сменив фото профиля в Instagram. Если ранее на фото в профиле он был в форме «Реала», то теперь там фото футболиста в форме сборной Португалии.

Прокуратура Испании 13 июня выдвинула против Роналду обвинение в неуплате налогов. Налоговая служба Испании утверждает, что с 2011 по 2014 год Роналду не заплатил в казну налогов на общую сумму €14,7 млн. Представители прокуратуры считают, что Роналду сознательно использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, с тем, чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ. Роналду выплатил добровольно €6 млн, однако прокуратура все равно выдвинула официальные обвинения.

«Реал» поддержал своего футболиста и подтвердил, что Роналду выполнял все налоговые обязательства после прихода в клуб. При этом, по сообщению El Confidencial, мадридский клуб обратился к испанским СМИ с просьбой не иллюстрировать новости о налоговых претензиях к Роналду фотографиями, на которых португалец одет в форму «Реала».

За последние 12 месяцев Роналду завоевал с «Реалом» и сборной Португалии шесть титулов. Он стал чемпионом Европы, чемпионом Испании, получил «Золотой мяч», был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, выиграл клубный чемпионат мира и победил в Лиге чемпионов.