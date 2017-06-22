Названы семь продуктов, которые можно есть на ночь 3 22.06.2017, 21:16

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Топ-7 продуктов, которые можно есть в любом количестве и даже на ночь, не боясь при этом набрать лишние килограммы.

На первом месте сельдерей

Сельдерей - это овощ который содержит «отрицательную» калорийность, он содержит всего 6ккал. А на его переваривание тратиться значительно больше. Он на 95% состоит из воды, в то время как в нем содержится около 30% суточной нормы витамина К. Лучше всего употреблять в свежем виде, так как именно так в нем сохраниться больше всего полезных свойств, пишет terrawoman.ua.

Второе место занимают яичные белки

Так как белок - это строитель нашего с вами организма, вывод - он негде не отложиться. Лучше конечно употреблять вареные белки, а не обжаренные на масле!

Третье место – огурцы

Огурцы - это вода, с такой полезной для человека клетчаткой, можно и нужно есть много! Ведь это овощ.

Четвертое место – брокколи

А именно это и есть тот продукт, который так любят «худеющие». Помимо множества витаминов здесь содержится 20% от суточной нормы пищевых волокон.

На пятом месте сладкий перец

А как на счет него? Ведь в нем тоже содержится огромное количество клетчатки, что для нас так немаловажно.

Шестое место занимает зеленый чай

Зеленый чай это тот напиток, о пользе которого говорили еще в древнем Китае. Он имеет в своем составе 0 ккал, отлично утоляет жажду и выводит вредные токсины из организма.

На седьмом месте - такой напиток как кефир

Это один из полезных кисломолочных продуктов, который можно употреблять в любое время суток. Идеален для ночного приема пищи, желательно выбирать с пониженной калорийностью, он не только насытит ваш организм на короткое время, как раз что бы вы успели уснуть если вам не спиться на голодный желудок, но и не вызовет чувство тяжести.

Бонус

А для любителей сходить в кино на ночной сеанс, есть бонус - попкорн. Только, пожалуйста, выбирайте без добавок и жаренный без добавления масла. И вы удивитесь, но в нем всего 31 ккал. Тот попкорн который продается в наших супермаркетах, предназначенный для приготовления в микроволновой печи - так же не подходит.