Суд вынес решение по делу менеджера Burger King, который ответил клиенту не по-белорусски 8 22.06.2017, 21:32

Суд Центрального района Минска поставил точку в конфликте минчанина Анатолия Новикова и управляющего одним из ресторанов Burger King.

Дело прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, пишет tut.by.

Напомним, в начале лета в одном из ресторанов Burger King минчанин Анатолий Новиков обратился к кассиру на белорусском языке. Однако сотрудник заказ у него не принял: сказал, что не понимает. Клиент попросил помочь администратора, но та заявила — знать мову работники не обязаны.

Тогда в книге жалоб и предложений мужчина оставил запись на белорусском языке. Вот только ответ на него он получил по-русски. А это — нарушение закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».

В итоге на управляющего рестораном составили протокол об административном нарушении — ст. 9.22 КоАП (Публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве). Сумма штрафа в данном случае — от четырех до десяти базовых величин (от 92 до 230 рублей). Дело направили в суд.

— За отсутствием в деянии управляющего Burger King состава административного правонарушения дело в отношении него прекращено, — сообщила Анастасия Шильвян, помощник председателя Минского городского суда.

Получить оперативный комментарий в Burger King не удалось. Анатолий Новиков же рассказал, что за судом не следил: «неинтересно, не было желания туда ходить».

- Мне не очень интересно, какое решение принял суд, цель здесь была другая, - говорит Анатолий. - Жалобы я пишу не для судов, а чтобы руководство компании узнало, что к ним заходил белорусскоязычный человек, что его как-то странно обслуживали и есть повод подумать об очередной маркетинговой стратегии. Например, сделать меню по-белорусски.

По словам Анатолия, история с Burger King - это не первый случай, когда он оставлял в книге жалоб и предложений запись на белорусском языке. До этого тоже, случалось, что ответ приходил по-русски, но компании позже за это извинялись.

- Да и тогда я еще не знал, что по закону мне обязательно должны отвечать по-белорусски, - продолжает собеседник. - Теперь, когда буду получать ответы по-русски, продолжу обращаться в исполкомы районов, где находится место, директор которого прислал мне письмо по-русски.