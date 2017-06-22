Азаренко проиграла на турнире в Мальорке 19-летней хорватке 24 22.06.2017, 21:44

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белорусская теннисистка завершила выступление на турнире в Мальорке, уступив во втором круге Ане Конюх.

19-летняя Конюх очень мощно начала встречу, выиграв девять стартовых розыгрышей подряд. После этого Виктория Азаренко несколько выровняла игру, но в решающие моменты хорватка была эффективнее. Конюх практически не ошибалась и выиграла первый сет со счетом 6:1, пишет tut.by.

Во втором сете Азаренко выглядела лучше, даже выиграв один брейк-пойнт, но в необходимый момент занимающая 28-е место в рейтинге WTA Ана прибавила и довела матч до победы — 6:1, 6:3.

В первом круге Виктория Азаренко одержала трудную победу над японкой Рисой Одзаки — 6:3, 4:6, 7:6.

Отметим, что участие в соревнованиях на Мальорке Азаренко рассматривает как подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 3 июля.

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.